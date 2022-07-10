Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi'nde konuştu. Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Özcan, Yavaş'ın aday olması halinde çok rahatlıkla seçimi kazanacağını söyledi.

"HER ŞEY KOLTUK DEMEK DEĞİL"

Belediye Meclisi'nde konuşan Özcan, "Biz bu milletin bekası için gerekirse kendimizi de yakarız. Koltuğumuzu da bırakır gideriz. Her şey koltuk demek değil." dedi.

"MANSUR YAVAŞ HİÇ KONUŞMADAN TÜRKİYE'DE PRİM YAPIYOR"

CHP'den ihraç edilme sürecine değinen Özcan, "Ben espri yapınca disipline gidiyorum. Espri zeki insan işidir. Mansur Bey hiç konuşmadan Türkiye'de prim yapıyor. Türkiye'de yükseliyor. Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek. Demek ki hiç konuşmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ KADIN ÜYEYE YÖNELİK SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında AK Parti sıralarında oturan meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" demişti. Tepki çeken sözlerin ardından Başkan Özcan sosyal medya hesabından, söz konusu konuşmayı paylaşıp, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" diye açıklama yapmıştı. Tepki çeken sözlerin ardından CHP, Özcan'ı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etmişti.

CHP'DEN İHRACI TALEP EDİLMİŞTİ

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "bir kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog, cinsiyetçi yorum ve sözlerinin" MYK toplantısında kapsamlı olarak değerlendirildiğini belirtmişti. Torun, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile" karar verildiğini açıklamıştı.