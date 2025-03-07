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Politika

Kadınların Gücü ile Türkiye Yüzyılı'na

Işık Ercan, kadınların gücü ile Türkiye Yüzyılı vizyonuna ulaşacaklarını belirtti.

07.03.2025 14:28
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AK Parti Kadın Kolları Başkanı Işık Ercan: "Türkiye Yüzyılı vizyonumuza kadınların gücü sayesinde erişeceğiz"

"Bizler kadınlara dokundukça 85 milyona dokunduğumuza inanıyoruz"

"Ailemizi güçlendirmek adına da elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

ANKARA - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuza kadınların bu gücü sayesinde erişeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi, çalışmalarına ilişkin parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Ercan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Hatay'a çıkartma yapacaklarını ve Hatay'da kadınları dinleyeceklerini söyledi. Ercan, Hatay'daki kadın işverenlerinin de Ankara ve İstanbul ağırlıklı olmak üzere Türkiye'nin diğer illerinden alanında söz sahibi olan kadın işverenlerini götürerek 'Kadın Kardeşim' projesinin başlatacaklarını açıkladı.

Ercan, AK Parti Kadın Kolları olarak, 8 Mart'a özel basın açıklamaları haricinde kadın işverenlerini, kadın STK'larını ziyaret edileceğini aktardı.

"Yardıma nerede ihtiyaçları varsa genel merkezimiz olarak da biz bunları destekleyeceğiz"

Teşkilat yapılarının çok organize olduklarını belirten Ercan, "Gerek ana kademe, kadın kolları, gençlik kollarımız. Bu teşkilatlarımızı ayağa kaldırmak tabiri caizse 81 ilimizde çalışmalarımızla onlara daha faydalı nasıl olabiliriz? Projelerimiz şu anda bir kısmı hazır, bir kısmı daha hazırlanıyor. Teşkilatlarımızla yapabileceğimiz projeler var. Öncelikle teşkilat eğitimlerimiz, eğitimlerde kendilerinde böyle bir beklentisi var. Gerek sosyal medya alanında, farklı alanlarda teşkilat eğitimlerimiz mevcut olacak. Bunun haricinde 81 ilde kadın teşkilatlarımızı özellikle işveren anlamında, çalışmaları anlamında, yardıma nerede ihtiyaçları varsa genel merkezimiz olarak da biz bunları destekleyeceğiz inşallah" diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuza kadınların bu gücü sayesinde erişeceğiz"

Bizim için önemli olan kadınları her alanda, haklı oldukları alanlarda desteklemek ve kadınlarımızı güçlendirmek olduğuna dikkat çeken Ercan, "Siyasetten, eğitime, akademik camiadan, bilim alanına hiç fark etmez desteklemek ve kadın hareketlerimizi, kadınlarımızı daha güçlü hale getirmek. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye Yüzyılı vizyonumuza kadınların bu gücü sayesinde erişeceğiz. Kadının gücü olmadığı takdirde biz buna erişemeyiz" ifadelerini kullandı.

"Bizler kadınlara dokundukça 85 milyona dokunduğumuza inanıyoruz"

Hedeflerinin her kadına dokunma olduğunu vurgulayan Ercan, "Bizler kadınlara dokundukça 85 milyona dokunduğumuza inanıyoruz. Çünkü kadına ulaştığınız zaman o hane halkına, o eve ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim için hiç fark etmez. Bizler son derece kapsayıcı, kuşatıcı bir dil ve yaklaşımla bizim maksadımız kadınlarımızı her yönüyle güçlü hale getirebilmek. AK Parti hükümetlerimiz sırasında da son 23 yılda bu inanılmaz derecede gelişme kaydetti, kazandı biliyorsunuz" dedi.

"Ailemizi güçlendirmek adına da elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Güçlü kadın, güçlü toplum önemine değinen Ercan "Dolayısıyla güçlü toplumda güçlü ailelerle mevcut oluyor. Bu senede malumunuz aile yılımız. Ailelerimizi güçlendirmek için biz her şekilde elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çünkü güçlü ailelerimiz varsa, malum Türkiye'deki Türk toplumunun en önemli özelliği güçlü aile yapısı" ifadelerini kullandı.

"Ailemizi güçlendirmek adına da elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Bugün batıda, pek çok ortamda aile yapısı maalesef bozulmuş durumda. Bu bizim en büyük gücümüz olarak görüyorum ben. ve bunu güçlendirmek için, daha da güçlendirmek için veya kaybolan o kültürel yapımızı tekrar yerine koymak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Bu anlamda da LGBT'ye karşı zaten partimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu belli. Doğal olmayan, fıtri olmayan, Allah'tan gelmeyen şeylere biz her zaman karşı durduk. Dolayısıyla fıtraten, aslında mümkün olmayan ama maalesef dünyada farklı yönlerde inanılmaz bir baskı oluşturulan bir lobicilik faaliyeti var. Biz bunlara her şekilde elimizden geldiğince karşı duracağız. Ailemizi güçlendirmek adına da elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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