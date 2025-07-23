Kahramanmaraş'a Su Takviye Projesi - Son Dakika
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Politika

Kahramanmaraş'a Su Takviye Projesi

23.07.2025 17:50
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Kahramanmaraş'ta içme suyu sorununu çözmek için Ayvalı arıtma tesisine su takviyesi yapılıyor.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci,"Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) tarafından şehrin içinden geçen Kılavuzlu Ana Kanalından Ayvalı arıtma tesisine su takviye edilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Pompaj ile takviye edilecek su miktarı yaklaşık 800 litre saniye olup, 20 gün gibi bir süre zarfında da bu proje tamamlanmış olacak." dedi.

Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Şahin, Ömer Oruç Bilal Debgici ve Tuba Köksal ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası şehrin su kaynaklarındaki azalmaya dikkati çekti.

Depremler sonrası şehrin şebekelerinde oluşan deformasyonun artması sonucu kayıp kaçak oranın yüzde 75'lere çıktığını ifade eden Kirişci, bundan dolayı şehrin içme suyuyla ilgili sıkıntıların gündeme geldiğini söyledi.

Ayvalı Barajı'ndan ortalamanın üzerinde çekilen su miktarının 2024 yılında barajın aynı seviyede kalmasına neden olduğunu belirten Kirişci, 2025 yılında ülke genelinde oluşan kuraklığın da Ayvalı Barajı'ndaki su seviyesindeki düşüşü beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Mevcut durumda, barajdaki aktif hacimde su sıkıntısı bulunduğuna işaret eden Kirişci, şehrin su sorununa ilişkin kısa ve orta vadeli çözümlerin üretildiğini vurguladı.

Kirişci, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından şehrin içinden geçen Kılavuzlu Ana Kanalından Ayvalı arıtma tesisine su takviye edilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Pompaj ile takviye edilecek su miktarı yaklaşık 800 litre saniye olup, 20 gün gibi bir süre zarfında da bu proje tamamlanmış olacak. Bugün, milletvekili arkadaşlarımız, il başkanımız ve büyükşehir belediye başkanımızla birlikte İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'yı ziyaret ettik. Bu ziyaret çerçevesinde de bu projenin bir an önce tamamlanması adına hem finansal destek hem de çözüme yönelik desteklerini aldık ve bu çerçevede de Ali Yerlikaya'ya şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah 20 günlük süre zarfında Kahramanmaraş'ımızın içme suyuna ilişkin sorun kısa süreli çözüme kavuşacak. Orta vadeli çözümlerimiz de var. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 3,6 milyar lira maliyetli Ayvalı Barajı Su Takviye Projesi ile Kısık Barajı bölgesine inşa edilecek regülatör ve 75 kilometre isale hattı ile Ayvalı Barajı'na 1000 litre saniye su takviyesi gerçekleştirilmiş olacak. Bu, inşallah 2026 yılında hizmete alınmış olacak."

Vahit Kirişci, DSİ tarafından ihale edilen ve çalışmalara başlanılan Kısık Barajı ile depolanacak 30 milyon metreküp su ile de Kahramanmaraş'ın içme suyu arz güvenliğinin güvence altına alınacağını vurguladı.

DSİ tarafından ihale edilen ve AFAD bütçesi ile yapımı tamamlanan Ayvalı Önsen İsale hattı ile yeni yapılan deprem konutlarının içme suyunun sağlandığını dile getiren Kirişci, DSİ tarafından ihale edilecek Kısık İçme suyu Arıtma Tesisi ile Kısık projesi kapsamında temin edilecek suların modern sistemlerle arıtılarak Kahramanmaraş'a ulaştırılacağını dile getirdi.

Kahramanmaraş'ın içme suyunun Kılavuzlu Projesi ile Gaziantep ve Hatay'a gönderildiğine dair iddialara da yanıt veren Kirişci, Kahramanmaraş'ın suyunun Gaziantep ve Hataya gönderildiği iddiasının teknik olarak doğru olmadığını söyledi.

Kartalkaya Barajı'ndan Gaziantep'e su verildiği için Kahramanmaraş'ta içme suyu problemi yaşandığı yönündeki iddialara da yanıt veren Kirişci, bu iddianın da doğruluğunun söz konusu olmadığını vurguladı.

Kirişci, "1997 yılında alınan su tahsisi ve sonrasında yapılan yatırımlar ile Gaziantep İlinin içme suyu ihtiyacı Kartalkaya Barajı'dan sağlanmaktadır. Kartalkaya Barajı ile Kahramanmaraş İçme suyu şebekesi arasından bir hat bulunmamaktadır. Dolayısı ile Kahramanmaraş'ta yaşanan içme suyu sıkıntısının Gaziantep'e gönderilen su ile teknik olarak bir bağlantısı asla söz konusu değildir." diye konuştu.

"Selfi çekmekten başka bir marifeti olmayan muhalefete sesleniyorum" diyen Kirişci, Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesinde yapılan yatırımların görmezden gelinmemesini istedi.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Vahit Kirişci, Kahramanmaraş, Politika, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Kahramanmaraş'a Su Takviye Projesi - Son Dakika

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