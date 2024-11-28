Kahramanmaraş İçin Mücbir Sebep Uzatımı Talebi

Politika

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illere yönelik mücbir sebep halinin uzatılmasını talep etti.

Karatutlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş'ta kar ve tipi nedeniyle yaşamını yitirenlerin olduğunu söyledi.

Bu olayda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Karatutlu, bu durum nedeniyle şehrin bazı bölgelerinin elektriksiz kaldığını anlattı.

Kahramanmaraş Havalimanı ile ilgili bazı sorunların olduğunu ifade eden Karatutlu, sefer sayılarının az, sefer saatlerinin ise kötü olduğunu savundu. Karatutlu, Kahramanmaraş'a yönelik uçak sefer sayılarının artırılmasını istedi.

İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş'ta ayakkabıcı esnafının konteynerlerde üretim yapmaya çalıştığını söyleyerek, bu esnafın atölye talebinde bulunduğunu aktardı. Karatutlu, "Ayakkabı üreticilerinin pabuçları dama atılmış durumda, kimse kale almıyor." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'ta sağlık hizmetlerinin Türkiye standartlarının altında olduğunu savunan Karatutlu, bir yıl önce yapılacağı açıklanan bir hastanenin halen hizmete girmediğini dile getirdi.

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde mücbir sebep halinin devam etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Karatutlu, "Devletin mücbir sebep halini uzatmasını bekliyoruz." diye konuştu.