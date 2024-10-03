Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Eylem Planı - Son Dakika
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Politika

Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Eylem Planı

Tarım Bakanı Yumaklı, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele için 35 ilde teknik ekipler oluşturdu.

03.10.2024 11:51
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele için 35 ilde teknik ekiplerin oluşturulduğunu, eylem planı kapsamında çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Yumaklı, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, kahverengi kokarca ile mücadelede yapılanlarla ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı.

Kahverengi kokarcanın Karadeniz bölgesinde yaygın olduğunu, bunun yanı sıra Marmara bölgesindeki illerde de tespit edildiğini vurgulayan Yumaklı, zararlı ile mücadele için sürvey çalışmaları yapıldığını ve eğitimlerin sürdüğünü belirtti.

Bakan Yumaklı, 2021'den itibaren kahverengi kokarca ile mücadelede kullanılacak yumurta parazitoidi salımı için kitlesel üretim ve salım çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

Bakanlık teknik ekiplerince zararlının sürekli takip edildiğini kaydeden Yumaklı, biyoteknik tuzaklarla kahverengi kokarcanın yoğunluğunun bulunduğu yerlerin belirlendiğini aktardı.

"Kahverengi Kokarca Eylem Planı başlatıldı"

İbrahim Yumaklı, mücadele çerçevesinde biyolojik, biyoteknik, kimyasal yöntemlerin uygulandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız koordinesinde 'Kahverengi Kokarca Eylem Planı' başlatılmıştır. İlgili üniversiteler, araştırma kuruluşları üretici örgütleri ve diğer tüm paydaşlarla mücadele çalışmaları yürütülmektedir. Eylem Planı kapsamında 35 ilde mücadele çalışmaları için teknik ekipler oluşturulmuştur. Üretim sezonu boyunca eğitim, yayım, sürvey çalışmaları planlanarak 196 ilçede 1272 teknik personelle 508 lokasyonda yoğun şekilde çalışmalar yürütülmektedir."

Kışlak mücadelesi amacıyla da Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerince ev, depo, ofis gibi kapalı alanlarda mekanik mücadele çalışmaları yapıldığını dile getiren Yumaklı, "Fındık üretim alanlarında mücadele amaçlı Bakanlığımız tarafından 4 insektisit ile monitör amaçlı bir feromon tuzak, kışlak mücadelesi için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 4 biyosidal ürün ruhsatlandırılmıştır. Biyolojik mücadele amacıyla zararlının doğal düşmanı olan samuray arısının 2024 yılında doğaya salımı yapılmış olup 2025 yılında da biyolojik mücadele çalışmalarına devam edilecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Eylem Planı - Son Dakika

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