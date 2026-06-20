Kamerun'un Milli Günü ve Türkiye İlişkileri - Son Dakika
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Kamerun'un Milli Günü ve Türkiye İlişkileri

Kamerun\'un Milli Günü ve Türkiye İlişkileri
20.06.2026 00:38
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Bakan Güler, Kamerun'un Milli Günü'nde güvenlik ve kalkınmanın önemini vurguladı.

'GÜVENLİK, İSTİKRAR VE KALKINMA AYRILMAZ UNSURLAR HALİNE GELDİ'

Kamerun Milli Günü resepsiyonuna konuşan Bakan Güler, "Dost ülke Kamerun Cumhuriyeti'nin Milli Günü vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı resepsiyonda sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Bu vesileyle Kamerun halkının Milli Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, dost Kamerun'a barış, huzur ve refah dolu bir gelecek temenni ediyorum. Ayrıca sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamlarını iletmek istiyorum. Bu yılın Milli Gün temasının 'Ulusal Birlik: Güçlü Bir Savunma Sisteminin Omurgası ve Kamerun'un Kalkınmasının Temeli' olarak belirlenmesini son derece anlamlı bulduğumu ifade etmek isterim. Zira günümüzde güvenlik, istikrar ve kalkınma; birbirinden ayrılmaz unsurlar haline gelmiştir" dedi.

'TÜRKİYE, AFRİKA'YI STRATEJİK ORTAK OLARAK GÖRÜYOR'

Bakan Güler, dayanışma vurgusu yaparak, "Güçlü kurumlara, güvenilir bir savunma yapısına ve toplumsal dayanışmaya sahip ülkeler; ekonomik gelişimlerini sağlam temeller üzerine inşa edebilmekte ve gelecek hedeflerine daha emin adımlarla ilerleyebilmektedir. Bu bakımdan Kamerun'un birlik ve beraberliğini güçlendirmeye, güvenliğini tahkim etmeye ve kalkınmasını hızlandırmaya yönelik ortaya koyduğu bu stratejik vizyonu takdirle karşılıyoruz. Türkiye ile Kamerun arasında karşılıklı saygı, dostluk ve güven temelinde şekillenen güçlü ilişkiler bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen Afrika politikamız çerçevesinde kıta ülkeleriyle ilişkilerimiz son yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır. Türkiye Afrika'yı stratejik bir ortak olarak görmekte, ilişkilerini karşılıklı fayda ve ortak kalkınma anlayışı temelinde geliştirmektedir. Kamerun da bu vizyonumuzda özel bir yere sahip olan önemli dost ve ortaklarımızdan biridir. Ülkelerimiz arasında siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel ve teknik alanlarda gelişen ilişkilerden büyük memnuniyet duyuyoruz" İfadelerini kullandı.

'İŞ BİRLİKLERİ, İLİŞKİLERİMİZİN GÜÇLENMESİNİ SAĞLIYOR'

İki ülkenin işbirliklerine değinen Bakan Güler, şöyle devam etti:

"Karşılıklı üst düzey temaslar ve kurumsal iş birlikleri, ilişkilerimizin her geçen gün daha da güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle ekonomik ve ticari alanda mevcut potansiyelin çok daha ileri seviyelere taşınabileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda Karma Ekonomik Komisyon mekanizmaları başta olmak üzere çeşitli platformlar aracılığıyla iş birliğimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Türk şirketleri; altyapı, ulaştırma, enerji ve müteahhitlik alanlarında Kamerun'un kalkınma hedeflerine katkı sunmakta, yeni yatırım ve projeler için çalışmalarını sürdürmektedir. Bizler de iş insanlarımızı ve firmalarımızı, Kamerun'da daha fazla yatırım yapmaya teşvik ediyor, bu iş birliğinin her iki ülkenin ortak refahına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca halklarımız arasında önemli bir köprü vazifesi gören Kamerunlu genç kardeşlerimizin ülkemizde çeşitli alanlarda eğitim almalarından da büyük mutluluk duyuyoruz."

'TÜRKİYE-KAMERUN İLİŞKİLERİNİN İLERİ SEVİYELERE ULAŞACAĞINA İNANIYORUM'

Bakan Güler, askeri ve savunma alanındaki iş birliklerinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişen ve güçlenen boyutlarından biri olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde savunma ve güvenlik alanındaki temaslarımızın yoğunlaşmasından da memnuniyet duyuyoruz. Özellikle askeri eğitim faaliyetleri, personel değişimi ve kurumsal iş birliği çalışmaları, ikili askeri iş birliğimizi daha da güçlendirmektedir. Bu kapsamda bu ayın başında ülkemizi ziyaret eden Kamerun Savunma Bakanı Sayın Joseph Beti Assomo ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, son derece verimli geçmiş, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha ileri seviyelere taşıyacak kararlılık ve projeler ortaya konmuştur. Nitekim imzaladığımız Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ile Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'nün, savunma ilişkilerimizin gelişimine ve dostluğumuzun daha da güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca geçtiğimiz yıl Kamerun ziyaretimiz çerçevesinde Kamerunlu askeri personelin Türkçe öğrenimine imkan sağlayacak ikinci dershanenin açılışını yapmamız da iki dost ülke arasındaki bağların derinleştirilmesine yönelik değerli adımlardan biri olmuştur. Türkiye olarak savunma ve güvenlik alanındaki tecrübemizi Kamerun gibi dost ülkelerle paylaşmayı barışa, istikrara ve kapasite geliştirme çalışmalarına sunulacak katkı bakımından önemli görüyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Kamerun'un Milli Günü ve Türkiye İlişkileri - Son Dakika

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