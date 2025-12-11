Meclis\'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin aralık ayı meclis toplantısında Kandıra'ya yapılması planan atık tesisi tartışılırken, CHP'li Meclis Üyesi Muhammet Ertürk'ün meclis devam ettiği sırada WhatsApp grubundaki üyelere, "Tepkilere devam edin, Tahir Başkan sinirlenmeye başladı. Bu bizim için olumlu bir gelişme olur" mesajı attığı ortaya çıktı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen meclis toplantısında 112 gündem maddesi görüşüldü. Mecliste, Kandıra'daki Kocakaymaz, Pirceler ve Akçakese mahallelerini kapsayacak şekilde inşa edilmesi planlanan atık tesisi konusu da yer aldı. Toplantıya katılan bazı Kandıralılar, tesis yapımını protesto etti.

"HAVAYA, SUYA, TOPRAĞA ZARARI YOK"

Kandıra'ya kurulması planlanan Doğu Bölgesi Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ile ilgili iddialara yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kandıra'ya yapmayı planladığımız tesisin mahsuru çevresel zararı olmadığı raporlandı. Havaya, suya, toprağa zararı yok. İlgili kurumlara göre de yok. Eğer varsa, hukuk gerekli kararını verir ama biz bu tesisleri yapmaya çalışırken, bir yandan da Ar-Ge çalışmalarına devam ettik. Daha farklı bir teknoloji geliştirmek mümkün olur mu diye çalıştık. Bir tane tesis Ar-Ge projesi başarılı oldu. Günlük 20 ton yakma kapasiteli bir tesis başarıyla çalıştı. Bu tesis, yerinde bertaraf eden bir tesis. Kandıra'da yapmayı planladığımız tesisin bir zararı olmadığını düşünmemize rağmen, bu tür bir tesisin ayrıca kurulması için bir yetkilendirmeyi bu mecliste almış oldum" dedi.

"EĞER A PLANI SORUNSUZ İŞLERSE AKÇAKESE BİZİM GÜNDEMİMİZDEN KALKMIŞ OLACAK"

Başkan Büyükakın sözlerine şöyle devam etti: "Ben bu şehrin bütün ilçelerinde yaşayan vatandaşları aynı derecede düşünen, hiçbirine zarar vermemek için hareket eden bir yaklaşım içindeyim. Ne Kandıra'ya ne başka bir yere zarar veririm. Bu tesisin Ar-Ge projesi başarılı olana kadar bizim A planımız Akçakese, yapacağımız olan biyokurutma tesisiydi. Bu karardan sonra bizim A planımız yeni tesis, yani Ar-Ge projesi kapsamında yapılacak tesis oldu. B planımız Akçakese oldu.

Eğer A planı sorunsuz işlerse Akçakese bizim gündemizden kalkmış olacak çünkü böyle bir tesisin yapılması yaklaşık 4 yıl alıyor. O zaman bizim ellerimiz havaya kalkar. Şehrin atık süreci yönetilemez hale gelir. Bizim için A planımız, Ar-Ge projesi ile başarıya ulaşan, Çevre ve Enerji bakanlıkları bürokratları ile görüştüğümüz yeni tesistir. Bu tesis, diğer tesisler gibi bilinen çöp teknolojilerinden bir tanesi değil. Olduğu yerde bertarafı anında gerçekleştirebilen, günlük 20 ton kapasiteli bir tesis olacak. Mesela bir yerde günde 100 ton günde çöp toplanıyorsa, 20 ton çalışan tesisten 5 tane yan yana kurduğunuzda zaten oranın çöpü alınmış oluyor. Bu tesislerin, aktarma istasyonlarının olduğu noktada yapılması planlanıyor. Arkadaşlarımız çalışıyor."

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Tesis projesine ilişkin tartışmalar devam ederken; tansiyon da yükseldi. CHP'li meclis üyeleri, tesis projesine tepkilerini dile getirdi.

CHP'Lİ ÜYE YANGINA KÖRÜKLE GİTMİŞ

Meclis toplantısında Kandıra'ya yapılması planan atık tesisi tartışılırken, CHP'li meclis üyesi Muhammet Ertürk'ün, "Çevre Akademi Kandıra Topluluğu" isimli WhatsApp grubundaki üyelere, "Tepkilerinize devam edin, Tahir Başkan sinirlenmeye başladı. Böyle devam edersek katılımcıları dışarı çıkarttırmak isteyecektir, bu bizim için olumlu bir gelişme olur diye düşünüyorum" şeklinde mesaj yazdığı tespit edildi.

