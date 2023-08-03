Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan isimler belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan isimler belli oldu

03.08.2023 16:55

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ise, görevine devam edecek.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ise, görevine devam edecek.

KOMUTA KADEMESİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu.

KARA VE HAVA KOMUTANLIĞINA ATANAN İSİMLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ise, görevine devam edecek.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.
Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR
500

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan isimler belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:57 Costa Rica'da Nehre Giren Futbolcu Timsah Saldırısında Hayatını Kaybetti
16:53 Görüntüler dehşet verici! Costa Rica'da nehre giren futbolcu, timsah saldırısında hayatını kaybetti
16:52 Kafalar Grubu Üyesi Çalışanını Kamuoyu Önünde Kovdu
16:47 Kafalar ekibinden skandal hareket! Çalışanlarını kovup bir de o anları yayınladılar
16:48 Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan isimler belli oldu
16:44 Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan isimler belli oldu
16:20 Son Dakika: Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak oldu
16:16 Son Dakika: TSK'nın yeni komuta kademesi belli oldu! Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak
16:09 Venezuela Güzellik Kraliçesi Ariana Viera Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
16:04 Venezuela güzellik kraliçesi Ariana Viera, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2023 17:03:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan isimler belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement