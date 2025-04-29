Karabiga Belediyesi\'ne Yeni Kepçe Hibesyle Güç Katıldı

Çanakkakle'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga belde Belediyesi, kentin sorunlarına daha hızlı, etkili çözüm sunmak ve kaliteli hizmet için Belediye Başkanı Ahmet Elbi liderliğinde yürütülen çalışmalarının çerçevesinde 1 adet sıfır kepçeyi araç filosuna kattı.

Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinin sorunlarına çözüm üreten, geleceğe yönelik çalışmalara imza atan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, hizmet araç filosuna Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe olarak 1 adet sıfır kepçeyi filosuna kattı. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve personeliyle birlikte belediye hizmet binası önüne getirilen kepçeyi teslim aldı.

Hizmet kalitesini artırmak, güçlü filodan geçer

Türk bayrağı ve belediye bayrağı asılarak sergilenen aracı yakından inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Karabiga'mıza en iyi şekilde hizmet etmek için, halkımızın sıkıntılarını gidermek için çalışmalarımıza hummalı ve istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Belediyemizin hizmet kapasitesini artırmak için filomuza büyük güç katacak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından hibe olarak gönderilen MST marka sıfır yeni kepçemizi bugün Meclis Üyelerimiz ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte teslim aldık. Çünkü bir şehirde hizmet kalitesini artırmak güçlü araç filosundan geçer" dedi.

Belediye kasasından tek kuruş çıkmadan hibe aldık

Hibenin, Karabigalının cebinden bir kuruş çıkmadan şehre kazandırıldığını vurgulayan Başkan Elbi, "Ankara ziyaretlerimizin meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. Merkezi hükümetimiz tarafından karşılıksız yani hibe olarak verilen kepçe, belediye kasasından para çıkmadan alınmış demektir. Yeni kepçemizi Karabiga'mıza kazandırmamızda bizlere destek veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Ayhan Gider'e tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.Karabiga'mıza hayırlı uğurlu olsun. Derdimiz vatandaşlarımıza hızlı, etkili ve kaliteli hizmet sunmaktır. Kazıcı ve yükleyici kepçemiz kentimize hayırlı olsun. Kazasız belasız çalışmalar diyorum" diye konuştu. - ÇANAKKALE