AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya: \'Belediyecilik tek işimiz olacak\'

Politika

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, belediye başkanı seçilmeleri durumunda şehri sokaktan yöneteceklerini, ek iş değil tek işlerinin belediyecilik olacağını söyledi.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya seçim çalışmaları çerçevesinde Karabük Organize Sanayi Bölgesinde ziyaretlerde bulundu. Burada işçilere seslenen Çetinkaya, Karabük'ün biraz yorgun ve bu yıllarda bir geri kalmışlık olduğunu, bir yenilenme ihtiyacı olduğunu gördüklerini belirtti. 5 yıllık bir süreçte bir yenilenme, kalkınma hamlesi yapacaklarını bunu da hükümetle birlikte yapacaklarını aktaran Çetinkaya, "Bunu vekillerimizle yapalım, bunu birlik beraberlikle tek yumruk olarak yapalım. En büyük arzumuz budur. Hiçbir şekilde bir makam hırsımız yoktur ve liderimizin dediği gibi, 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eser' diyor. İnşallah bir beş yıl eser siyaseti yapalım. Çocuklarımıza, eşlerimize, ailelerimize güzel bir Karabük kuralım, güzel sokaklar kuralım, sosyal alanlar kuralım ve biz bunun için kolları sıvadık, 'Bismillah' dedik. Projeleri çalışmaya başladık. Bakanlarla görüşmeye başladık. Cumhurbaşkanımızla görüşmeye başladık. Ekibimizle masaya oturduk, çalışmalara başladık. İnşallah 31 Mart'ta diyoruz ki, 'şu köhnelikten kurtulalım ve 1 Nisan'da inşallah yükselişe hep beraber evet diyelim ve Karabük'te 5 yıl pırıl pırıl hizmetler yapalım, hükümetin desteğiyle yapalım, Karabük'ü bölgenin yıldızı yapalım' diyoruz" dedi.

"Sosyal alanlar çoğalacak"

Karabük'e sokak sokak, metrekare metrekare hizmet edeceklerini anlatan Çetinkaya, "Şu an görüyoruz ki, burada yol problemimiz var, burada otobüs problemimizi biliyoruz. Bunu da halledeceğiz inşallah en kısa zamanda. Biz sokaktan bu şehri yönetmek istiyoruz, sizlerle bu şehri yönetmek istiyoruz. Bu noktada yine Gar sahamızda Karabük şehir merkezinde güzel bir kültür, sanat, sosyal faaliyetler yapılabilecek bir alan yapıyoruz. İşçi kardeşlerim haftada bir gün, iki gün izin alıyor ve o bir iki günde bakıyoruz ki 'ne yapsam, nereye gitsem, çocukları nereye getirsem, hanımı nereye getirsem' diye bir düşünce içerisinde olduğunu biliyorum. Çünkü aynı düşünceyi ben de yaşıyorum. İnşallah biz bu sorunun cevabını 5 yıllık hizmetimiz sürecinde Karabük'te kültür sanattan sosyal faaliyete, hafta sonu geldiğinde birçok belediyenin imkanlarını halkımızın hizmetine sunacağız. Sosyal tesislerimizin, kreşlerimizin, modern mahallelerimizin ve yeni konutlaşma, yeni yaşam alanlarını Karabük'e inşallah kazandıracağız. Bunlar için şimdiden projelerimiz hazırlanmaya başladı. Kent meydanında yine millet bahçemizi sizlerin hizmetine kısa bir sürede sunacağız. Hepimizin ortak sorumluluğunda olan Engelliler Derneğimizi, Gaziler Derneğimizi, Şehit Aileleri Derneğimizin ücretsiz şekilde kent meydanına hemen taşıyacağız ve orada ya cami inşaatımız devam ediyor. Biz de belediye başkanı olarak buranın içerisine çok çeşitli sosyal faaliyet, sosyal aktivitelerle doldurup halkımızın hizmetine sunacağız. Yine şehrimizin içinden akan bir Araç Çayı var. Malum dereler, nehirler, dağlar bir şehir için en büyük fırsattır. Ama malumunuz bu dere yıl akıyor ve Karabük'e maalesef bakıyor. Artık diyoruz ki bakanlığımızı omuz omuza verelim, bu dere kenarlarını Karabük'ün hizmetine açalım. Buralar sosyal alanlar olsun, hafta sonu geldiğinde böyle çocuklarımızla, ailemizle kışın, yazın böyle serin bir havada yürüyüş yapabileceğimiz alanlar, semaveri demleyip sıcak yaz akşamlarında sohbet edeceğiz alanlar, buralarda kütüphanelerimiz olsun, çardaklarımız olsun, bunları hazırlıyoruz. Bunun da projesi hazır. İnşallah sizler mührü verdiğinizde 1 Nisan sabahı kolları sıvayacağız, bu işlerin hepsine başlayacağız" diye konuştu.

" Gelişmiş şehir yapacağız"

"Ek iş değil, tek işimiz belediyecilik olacak" diyen Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Burada 7/24 mesai anlayışıyla çalışacağız. Ek iş değil, tek işimiz belediyecilik olacak. Gecemiz de Karabük olacak, gündüzümüz de Karabük olacak. Dünümüz de Karabük olacak, yarınımız da Karabük olacak. Neden? Çünkü ben başta olmak üzere hepimiz bu şehrin bir paydaşıyız. Bu şehir bizim artık cennetimiz olacak. Burayı gelişmiş şehir yapmak için çalışacağız. Burası en güzel evlerin olduğu, en güzel sokaklarının olduğu, en güzel aydınlatan bir şehir olacak ve cazibe merkezi olacak. Nasıl? 80'li ve 90'lı yıllarda Karabük bir cazibe merkeziyse, bugün tüm illerden buraya okumaya gelen insanlar varsa, nasıl bu çarşımız o zamanlar canlıysa inşallah bizler 2024 senesi ve sonrasında böyle bir Karabük inşa edeceğiz. Burada biz bunun görüşmelerine başladık. Biz ekibimizle motive olduk. Vekilimizden il başkanımıza ben de belediye başkanı olarak inşallah bu ekibe dahil olacağım ve bu süreden sonra biz gideceğiz, sabah da gideceğiz Ankara'ya akşam da gideceğiz. Tek gayemiz şu olacak: Karabük'e ne kazandırabiliriz? Karabüklü çocuklara nasıl kazandırabiliriz? Nasıl güzel hizmetler yapabiliriz? Nasıl bizim eşlerimiz, hanımlarımız güzel bir şehirde yaşar tek gayretimiz bu olacak. Burada şunun sözünü veriyorum. Nasıl ki 94 senesinde Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da yapılmaz denilen o Haliçi yaptı mı? O Ümraniye çöplüklerini Paris gibi yaptı mı? Özkan Çetinkaya kardeşimiz de burada mahallenin çocuğu. Bu Karabük'ü inşallah 5 yıl uyumak yok, yorulmak yok, oturmak yok tazı gibi çalışacağız ve ilk çıkış noktamızda dediğimiz gibi şehri imar, gönülleri ihya edeceğiz." - KARABÜK