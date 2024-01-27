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Karacasu'da Mustafa Büyükyapıcı'nın Adaylığı Heyecan Yarattı - Son Dakika
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Karacasu'da Mustafa Büyükyapıcı'nın Adaylığı Heyecan Yarattı

Karacasu önceki dönem Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı'nın yeniden aday olarak açıklanması ilçede heyecana neden oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçiolu, Karacasu'da Büyükyapıcı'nın hizmetlerine kaldığı yerden devam edeceğini belirterek 'Kazanacağına inanıyoruz. Başarılar diliyoruz' dedi.

Karacasu\'da Mustafa Büyükyapıcı\'nın Adaylığı Heyecan Yarattı
27.01.2024 - 15:49,
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Karacasu önceki dönem Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı'nın yeniden aday olarak açıklanması ilçede heyecana neden oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçiolu, Karacasu'da Büyükyapıcı'nın hizmetlerine kaldığı yerden devam edeceğini belirterek "Kazanacağına inanıyoruz. Başarılar diliyoruz" dedi.

CHP'nin bu akşam yapılan Parti Meclisi'nde, Aydın'ın Karacasu ilçesi Belediye Başkan adayı olarak Mustafa Büyükyapıcı belirlendi. 31 Mart Yerel Seçimleri için CHP'de aday belirleme mesaisi devam ederken Karacasu'da Mustafa Büyükyapıcı'nın adının açıklanması içede heyecana neden oldu. MHP'li Belediye Başkanı Zeki İnal'ın istifasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle başkanlığa getirilen Mehmet Erikmen'e karşı yerel seçimlerde Mustafa Büyükyapıcı mücadele edecek.

Karacasu içesinde hizmetlerin kaldığı yerden devam edeceğini belirten Aydın Büyükiehir Beleiye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Mustafa Büyükyapıcı'nın Karacasu'da yeniden göeve geleceğine inanıyoruz. Kadim şehrimiz Karacasu hak ettiği hizmete kavuşacak" diye konuştu.

CHP'de son yapılan Parti Meclisi'nin kararı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Özlem Çerçioğlu, Efeler'de Anıl Yetişkin, Bozdğan'da M. Galip Özel, Buharkent'te Ali Okkalı, Çine'de Ali Kıvrak, İncirliova'da Osman Gökmen, Karpuzlu'da Tuğrul Ozan, Koçarlı'da Özgür Arıcı, Kuşadası'nda Ömer Günel, Kuyucak'ta Uğur Doğanca, Nazilli'de Gamze Yolcu Metin, Söke'de Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar'da Osman Yıldırımkaya, Karacasu'da Mustafa Büyükyapıcı ve Yenipazar'da Malik Ercan ile seçimlere girecek.

Köşk, Didim ilçelerinde başkan adayının ise önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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