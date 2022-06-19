Karamollaoğlu'ndan "CHP ile, 6'lı masa ile ne işiniz var?" eleştirilerine zehir zemberek yanıt: Hadi oradan sahtekar! - Son Dakika
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Karamollaoğlu'ndan "CHP ile, 6'lı masa ile ne işiniz var?" eleştirilerine zehir zemberek yanıt: Hadi oradan sahtekar!

19.06.2022 19:17

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kendisine yöneltilen, "CHP ile, 6'lı masa ile ne işiniz var?" eleştirilerine çok sert yanıt verdi. Karamollaoğlu, partisinin İzmir'deki kongresinde yaptığı açıklamada, "Erbakan Hoca, yaşasaydı sizi lanetlerdi" diyenlere seslenerek "Hadi oradan sahtekar! Nasıl görmüyorsun sen böyle bir gerçeği. Biz prensiplerimizden taviz vermeyiz." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin İzmir Konak'taki 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşma yaptı. İktidarın politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin CHP ile 6'lı masada bir araya gelmesine yönelik yapılan eleştirilere de tepki gösterdi.

"O ZAMAN BELKİ UYANIRLAR"

Geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve arkadaşlarının "Bir ülkenin yönetimiyle ilgili prensipleri" ile ilgili sözlerini hatırlatan Karamollaoğlu, "Bugün söyledikleriyle ne kadar çeliştiğini görelim. İnsanlar bu kadar çelişkinin içine girerlerse pusulayı kaybetmiş demektir. Ülkeyi yönetemezler. Prensipleri kalmamış. Bir tane hedefleri var. Ne pahasına olursa olsun iktidarda kalabilmek. Milletin refah, huzur içinde olması, bu ülkenin problemlerini çözmesi, dünyaya örnek bir medeniyet inşa etmesi bu arkadaşlarımızın gündeminde yok. Sadece düşmanlaştırarak kendilerinin oylarını artırma gibi bir politikaları var o kadar. Bunun için özellikle Sayın Cumhurbaşkanına, bundan 10-15 sene önce söylediklerini bir defa daha dinlemelerini rica ediyorum. O zaman belki uyanırlar" dedi.

"50 YILDIR İDEALİST PRENSİPLERE SAHİBİZ"

"Biz farklıyız" diye devam eden Karamollaoğlu, "Biz 50 yıldır çok sağlam, çok idealist prensiplere sahibiz. O gün ne düşünüyorsak, bugün aynı şeyleri düşünüyor, aynı ideallerle hareket ediyoruz. Fedakarlık yapmak bizim en büyük özelliğimiz" ifadelerini kullandı.

"BİRİLERİ 'ERBAKAN HOCA YAŞASAYDI SİZİ LANETLERDİ' DİYOR"

Altılı Masa görüşmeleriyle ilgili açıklamalarını sürdüren Karamollaoğlu, "Bugün bazen arkadaşlarımız çıkıyor, 'Bu CHP ile ne işiniz var, bu altılı masada ne işiniz var, Erbakan hoca hayatta olsaydı sizi lanetlerdi' diyor. Hadi oradan sahtekar! Nasıl görmüyorsun sen böyle bir gerçeği. Biz prensiplerimizden taviz vermeyiz. Uzlaşmayı da biliriz. Her iş adım adım gerçekleşir" diye konuştu.

"NEYE İHTİYACIMIZ VARSA ONUN İÇİN KOLLARI SIVAYACAĞIZ"

İktidara yönelik eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu, "Şu anda biz, uçak inip kalkmayan hava alanları inşa ediyoruz. Hakikaten Allah'tan korkmak icap eder. Yap-işlet-devret modeliyle öyle hava alanları inşa etmişiz ki, haftada bir uçak inip kalkıyor. Oranın parası her gün yüzlerce uçağın inip kalkmasını gerektiriyor. En az senede 1 milyon insanın taşınmasını gerektiriyor ama öyle bir yolcu kapasitesi yok. Memleket meselelerine bu kadar bigane kalınarak problemleri düzeltemeyiz. Allah nasip eder de bize bir yetki verildiğinde, o zaman biz Türkiye'de ülkemizi ayağa kaldıracak, üretime dayalı neye ihtiyacımız varsa onun için kolları sıvayacağız" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Karamollaoğlu'ndan 'CHP ile, 6'lı masa ile ne işiniz var?' eleştirilerine zehir zemberek yanıt: Hadi oradan sahtekar! - Son Dakika


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