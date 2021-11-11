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Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor - Son Dakika

Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor

11.11.2021 12:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Koltuk kriziyle başlayan görüşmede Karamollaoğlu'nun Erdoğan'a parlamenter sisteme geri dönülmesi gerektiğini ileterek "Bu sistem en çok sizi yoruyor" dediği aktarıldı.

Erken seçim tartışmaları devam ederken partiler arasındaki ikili görüşmeler de hız kazandı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün Külliye'de bir görüşme gerçekleştirdi.

KOLTUK KRİZİ YAŞANDI

İki lider arasındaki görüşme, koltuk kriziyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına poz verdikten sonra yanındaki tekli koltuğa yönelen Karamollaoğlu'nu diğer taraftaki üçlü koltuğa yönlendirdi. Kameralar önünde yaşanan bu kısa süreli kriz nedeniyle Karamollaoğlu'nun da bir hayli bozulduğu gözlendi.

"UYGUN OLUP OLMADIĞINI KAMUOYU TAKDİR EDECEKTİR"

Konuya ilişkin Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya tarafından yapılan açıklamada, "Uzun yıllardan bu yana devam eden bir kültürümüz var. Uygun olup olmadığını kamuoyu takdir edecektir. Biz bunları problem yapmadık. Ama bu görüşmenin protokol kriziyle kamuoyunda konuşuluyor olması herhalde sayın Cumhurbaşkanı'nı da tekrar oturup düşünmeye ve daha dikkatli davranmaya itecektir diye düşünüyoruz." ifadeleri yer aldı.

KARAMOLLAOĞLU: ÇOK DOSTANE BİR GÖRÜŞME OLDU

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından parti genel merkezinde yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugünü randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da belki farklı fikirleri taşıyoruz; ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum"

PEKİ ERDOĞAN VE KARAMOLLAOĞLU NE GÖRÜŞTÜ?

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, kaleme aldığı köşe yazısında Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki görüşmenin detaylarını aktardı. Temel Karamollaoğlu'nun görüşmeye ajandasında 3 ana başlıkla gittiğini belirten Selvi, başlıkların parlamenter sistem önerisi, ekonomik sıkıntılar ve toplumdaki adaletsizlik algısı olduğunu belirtti.

"BU SİSTEM EN ÇOK SİZİ YORUYOR"

Tıpkı diğer liderlerle yaptığı görüşmede olduğu gibi parlamenter sisteme geri dönülmesi çağrısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ileten Karamollaoğlu'nun "Bu sistem en çok sizi yoruyor" dediği ifade ediliyor.

Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor

Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu, Külliye, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor - Son Dakika
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