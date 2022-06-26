Karamollaoğlu'ndan "Kılıçdaroğlu aday olmak mı istiyor?" sorusuna yanıt: Alenen 'Ben istiyorum' demedi - Son Dakika
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Karamollaoğlu'ndan "Kılıçdaroğlu aday olmak mı istiyor?" sorusuna yanıt: Alenen 'Ben istiyorum' demedi

26.06.2022 07:51

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı masada birlikte yer aldıkları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyip istemediğiyle ilgili soruya yanıt verdi. Karamollaoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu alenen 'Ben istiyorum' demedi ama kendi partisinin içinden bazıları 'Bizim adayımız odur' dediler' ifadesini kullandı. Adaylarının henüz belli olmadığını da belirten Karamollaoğlu, "Seçim tarihi açıklansın, bir araya gelir gerekli açıklamayı yaparız" dedi.

Türkiye 2023 Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken, 6'lı masanın adayının kim olacağı ise büyük merak konusu. Son dönemde gerek kendi gerekse kurmaylarının açıklamaları doğrultusunda aday olabileceği konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili merak edilen soru Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'na yöneltildi.

"CHP İÇİNDEN BAZILARI 'ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU' DEDİLER"

Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'nin yönelttiği "6'lı masa ortağınız sayın Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor ama 6'lı masadan hiç ses çıkmıyor gibi bir durum mu var?" sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu alenen 'Ben istiyorum' demedi ama kendi partisinin içinden bazıları 'Bizim adayımız odur' dediler" ifadesini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI'NIN ZORLAMASIYLA ADAY BELİRLEMEK MECBURİYETİNDE DEĞİLİZ"

Son dönemde "Adayınızı açıklayın" çağrısıyla gündemde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zorlamasıyla bir aday belirleme mecburiyetinde olmadıklarını belirten Saadet lideri Karamollaoğlu, "Bu doğrudan doğruya Kılıçdaroğlu'yla alakalı bir konu değil, prensip olarak kararımız böyle" dedi.

"SEÇİM TARİHİ AÇIKLANSIN, ADAYIMIZ DA AÇIKLARIZ"

Cumhurbaşkanı adaylarının belli olmadığını, seçim tarihi açıklandığı zaman yetkililerin bir araya gelerek gerekli açıklamayı yapacaklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Elbette her parti bu konuyu kendi yetkili organlarında görüştükten sonra kanaatlerini belirleyecektir ama prensip olarak biz cumhurbaşkanı adayının tek aday olmasının doğru olacağı kanaatimizi ifade etmiştik, o kadar" diye konuştu.

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Son Dakika Politika Karamollaoğlu'ndan 'Kılıçdaroğlu aday olmak mı istiyor?' sorusuna yanıt: Alenen 'Ben istiyorum' demedi - Son Dakika


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