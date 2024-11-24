Karamollaoğlu veda konuşmasını Nesimi'nin "Kula minnet eylemem" dizeleriyle yaptı - Son Dakika
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Politika

Karamollaoğlu veda konuşmasını Nesimi'nin "Kula minnet eylemem" dizeleriyle yaptı

Karamollaoğlu veda konuşmasını Nesimi\'nin "Kula minnet eylemem" dizeleriyle yaptı

Temel Karamollaoğlu, sekiz yıldır sürdürdüğü Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevine Nesimi'nin "Kula minnet eylemem" dizeleriyle veda etti. Karamollaoğlu, "Genel başkanlığınızı yaptığım bu sürede hiçbir zaman zalimin talim ettiği yola minnet etmedim. Siyasi ikbal için makam için mevki için oy için koltuk için kula minnet eylemedim." dedi.

24.11.2024 13:38
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2016'dan bu yana sürdürdüğü görevini devrediyor. Karamollaoğlu'nun görevi bırakma kararının ardından yeni genel başkanın seçileceği Saadet Partisi 9. Olağan Kongresi başladı. Mahmut Arıkan, Birol Aydın ve Mustafa Kamalak'ın genel başkanlık için yarıştığı kongrede Karamollaoğlu veda konuşması yaptı.

"MAKAM, MEVKİ, KOLTUK İÇİN KULA MİNNET EYLEMEDİM"

Konuşmasında Nesimi'nin ünlü dizelerine de yer veren Karamollaoğlu, "Mükemmel bir genel başkandım demiyorum. Muhteşem işler yaptım demiyorum ama genel başkanlığınızı yaptığım bu sürede hiçbir zaman zalimin talim ettiği yola minnet etmedim. Siyasi ikbal için makam için mevki için oy için koltuk için kula minnet eylemedim. Kınayanların kınamasından korkup hakikati dile getirmekten çekinmedim." dedi.

"KILIÇDAROĞLU İLE EL SIKIŞTIK DİYE DEMEDİKLERİNİ BIRAKMADILAR"

"Netanyahu ile el sıkışmakta beis görmeyenler, Sayın Kılıçdaroğlu ile el sıkıştık diye bize demediklerini bırakmadılar." diyen Karamollaoğlu sözlerini, "Perez'i Meclis'te alkışlatıp, Herzog'u Saray'da ağırlayanlar bu ülkenin altı partisi millet için bir araya geldi diye bize demediklerini bırakmadılar. Beyaz Saray'da oval masada Trump ile Biden ile buluşanlar biz 6'lı masada buluştuk diye bize demediklerini bırakmadılar… Herkes bir şeyler söyledi. Ocu dediler, şucu dediler, bucu dediler. Ama elhamdülillah hiçbir zaman yetim hakkı yiyorlar diyemediler. Hiçbir zaman haksız ihale alıyor diyemediler. Karanlık odalarda BOP projelerine eş başkanlık ediyorlar diyemediler. Gazze'de masum çocuklar katledilirken, İsrail'e ticaret gemisi gönderiyorlar, diyemediler." ifadeleriyle sürdürdü.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Partililerden ve vatandaşlardan helallik isteyen Karamollaoğlu, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Bu genel başkan olarak son konuşmamdır. Tekrar söylüyorum mükemmel bir genel başkandım demiyorum, harika işler yaptım da demiyorum. Ama inanıyorum ki kalpleri elinde tutan Allah'tır. Bütün kalbimle söylüyorum ki ne yaptıysam Allah rızası için yaptım, yapmaya gayret gösterdim. Bu süreçte, bu görevi ifa ederken mutlaka eksikliklerim hatalarım olmuştur. Ancak bilerek kimseyi incitmemeye özen gösterdim. Bu süreç içinde gücüm yettiğince dilim döndüğünce partimize, milletimize hizmet etmeye çalıştım. Milli Görüş'ün temel düsturlarından biri olan 'hayra motor, şerre fren olma' adına elimden geleni yapmaya çalıştım. Bilmeden ve istemeden sizlerden, aziz milletimizden kalbini kırdığım insanlar olduysa haklarını helal etmelerini istiyorum. Hakkınızı helal edin."

Temel Karamollaoğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Karamollaoğlu veda konuşmasını Nesimi'nin 'Kula minnet eylemem' dizeleriyle yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mahsun Çakmak:
    Hakkım Varsa Haram Olsun Haram Olsun Haram Olsun 33 27 Yanıtla
  • Erdoğan Göde:
    siyasette senin gibi adamlar görmek istemiyoruz 35 22 Yanıtla
  • Erdoğan Göde:
    sihaların yüzde kaçı yerliymiş öğrendinmi 33 10 Yanıtla
  • ersin Anli:
    Helal olsun . 20 23 Yanıtla
  • Hakikat:
    Parti bsk.yapmak,beldiye baskanligi yapmaya benzemez.Ne demisler:"Bisikletten inip otobuse binmeli; son duraga gelmeden inmesini bilmeli!Meral Aksener'in kuyruguna takilip bir masa etrafinda millet ile dalga gecerek yapilan evcicilik oyunu buraya kadar! 21 9 Yanıtla
  • Ali null:
    ALLAH GİDİŞİN OLUR GELİŞİN OLMAZ İNŞ 17 10 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Mahsun bunu keske ulkeyi 22 senedir batiran partiye soyleyebilse, bir tarafinin kiliyim ya da anami seetse sucu anamda ararim dediginden vakit bulamamis sanirsam 14 10 Yanıtla
  • Ahmet Ekşi:
    Def ol git, siyasetinle rezil ettin partini, Erbakanın kemiklerini sızlattın, yazıklar olsun 15 9 Yanıtla
  • Mehmet Güven:
    Kızıl kill.. 9 9 Yanıtla
  • Derviş:
    liderler değişmeli ben iyi diye sürekli koltukta kalmamalı bir de şu Reis değişse tadını kaçırmadan iyi olur yoksa herkes diktatör gözüyle bakıyor 5 3 Yanıtla
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