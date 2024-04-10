Karapınar\'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.
Karapınar İlçe Kaymakamlığı ile Karapınar Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Tarihi Sultan Selim Camisinde gerçekleşti. İlçe Müftüsü Sırrı Fuat Ateş tarafından verilen vaazın ardından bayram namazı kılındı. Namaz sonunda başta Gazze olmak üzere tüm İslam alemine dua edildi. Daha sonra ilçe protokolü ile vatandaşlar bayramlaştı.
Programa, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk ve protokol mensupları, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, siyasi partilerin yöneticileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KONYA
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde aile içerisinde 'araba' sebebiyle çıktığı ileri sürülen kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden karı-koca Pamukova'da son yolculuklarına uğurlandılar. Kavga sonucunda ölen 3 kişi, yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Karı-koca ise Pamukova ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ramazan Bayramı namazını Menteşe Kurşunlu Camiinde kıldıktan sonra vatandaşlara simit, peynir ve çay ikramında bulundu. Başkan Aras, bayramlaşma törenlerine katılarak partililerle buluştu, valilikte bayramlaşma törenine katıldı ve çeşitli kurumları ziyaret etti. Ardından başkanlık makamında ziyaretçilerle bayramlaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünün üretildiğini ve yarın üretimde bir rekor kırılacağını söyledi. Bayraktar, Erzincan'ın enerji ve maden kaynakları açısından önemli bir şehir olduğunu belirterek, buraya daha fazla istihdam ve iş imkanı getirecek çalışmalar yapacaklarını ifade etti.
Burhaniye ilçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Kaymakam İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in yanı sıra daire müdürleri, askeri personel, memurlar ve vatandaşlar katıldı. Törende birlik ve beraberlik mesajları verildi ve vatandaşlara çay ve kuru pasta ikram edildi. Törenin ardından Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Devlet Hastanesi ve Huzurevi ziyaretleri gerçekleştirildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle Şehit Hamdibey Meydanında Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Töreni düzenlendi. Törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, siyasi parti ve oda temsilcileri, daire amirleri ve emniyet mensupları katıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Urla ve Çeşme'yi ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Tugay, turizmin gözbebeği iki ilçeyi, yapacakları çalışmalarla daha da geliştireceklerini söyledi.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran konsolosluğuna yönelik saldırısının cezalandırılacağını söyledi. İsrail yönetimi ise herhangi bir saldırıya güçlü bir karşılık verileceğini belirtti. Hamaney, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, İsrail ile ilişkileri kesme çağrısı yaptı. İsrail Savunma Bakanı ise İsrail'e yapılacak herhangi bir saldırının güçlü bir savunmayla karşılanacağını ve İran topraklarında güçlü bir karşılık verileceğini söyledi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mücadele, teröristlerin tamamen etkisiz hale getirilene kadar devam edecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart'taki seçimlerin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yapılan toplantıda, meclis üyeleri ve başkanvekilleri belirlendi. Yavaş, tüm siyasi görüşlerin ortak aklı işleteceğine inandığını belirtti.
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