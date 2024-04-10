Karapınar\'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Politika

Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Karapınar İlçe Kaymakamlığı ile Karapınar Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Tarihi Sultan Selim Camisinde gerçekleşti. İlçe Müftüsü Sırrı Fuat Ateş tarafından verilen vaazın ardından bayram namazı kılındı. Namaz sonunda başta Gazze olmak üzere tüm İslam alemine dua edildi. Daha sonra ilçe protokolü ile vatandaşlar bayramlaştı.

Programa, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk ve protokol mensupları, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, siyasi partilerin yöneticileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KONYA