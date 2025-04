Karatay Belediye Başkanı Kılca, Denetimlerde Esnafı Destekliyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte sahaya inerek ilçe genelinde sürdürülen denetim çalışmalarına katıldı. Başkan Kılca, yapılan denetimlerin vatandaşların mağduriyetini önlemeyi ve işini hakkıyla yapan esnafı desteklemeyi amaçladığını vurguladı.

Karatay Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelindeki pazar yerleri ile marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Pazar Marketler ve ilçedeki çeşitli işletmelerde gerçekleştirilen kontrollerde Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yer aldı. Başkan Hasan Kılca, denetimlerin amacının vatandaşları mağdur etmek değil, aksine işini hakkıyla yapan esnafı desteklemek olduğunu ifade etti. 'Ne vatandaşımızı mağdur ederiz ne de işini düzgün yapan esnafımızı rencide ederiz' diyen Başkan Kılca, denetimlerin kararlı bir şekilde süreceğini vurguladı. Kılca; "Kurallar açık, denetimlerimiz ise kesin ve net" dedi.

"Vatandaşımızın sağlığı her şeyden önce gelir"

Hasan Kılca, zabıta ekiplerinin her gün düzenli olarak sahada olduğunu ve gerekli kontrolleri titizlikle yaptığını belirtti. Kılca; pazarlarda halkı yanıltan tezgahların tespit edilmesi durumunda herhangi bir taviz vermeyeceklerini, yine marketlerde ve iş yerlerinde fahiş fiyat uygulayanlar için gerekli yaptırımların uygulanacağını söyledi. Ayrıca, marketlerde ruhsatlı alan dışında yapılan satışlara izin vermeyeceklerini vurgulayan Kılca, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin de tek tek tespit edildiğini belirterek, "Vatandaşımızın sağlığı her şeyin önünde gelir. Bu nedenle raflardaki her ürüne dikkatle bakıyoruz" dedi.

Başkan Kılca, esnafın büyük çoğunluğunun titizlikle çalıştığını ve Karatay'a yakışır bir şekilde hizmet sunduğunu belirtti. - KONYA