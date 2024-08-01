Karatay Belediyesi Asfalt ve Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Karatay Belediyesi Asfalt ve Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Karatay Belediyesi Asfalt ve Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, asfaltlama ve altyapı çalışmalarına ilçenin dört bir yanında aralıksız ve hız kesmeden devam ediyor. Ulaşım ve altyapı için adeta bir seferberlik başlattıklarını kaydeden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, her sezon başında koydukları hedefin çok üstünde ilçeye altyapı yatırımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

01.08.2024 16:39  Güncelleme: 16:41
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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, asfaltlama ve altyapı çalışmalarına ilçenin dört bir yanında aralıksız ve hız kesmeden devam ediyor. Ulaşım ve altyapı için adeta bir seferberlik başlattıklarını kaydeden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, her sezon başında koydukları hedefin çok üstünde ilçeye altyapı yatırımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Asfalt ve altyapı sezonunun başından bu yana ilçenin dört bir yanını rahat ve konforlu bir ulaşımla buluşturmak için yoğun bir çalışma sergileyen Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler; ilçe merkezindeki Sarıyakup, Erler, Erenler, Saraçoğlu, Fetih, Karaaslan ve İstiklal Mahallesi'nin yanı sıra merkeze uzak Karakaya Mahallesi ile daha birçok mahallede çalışma yürütüyor. Altyapısı tamamlanan söz konusu cadde ve sokakları asfaltla buluşturan ekipler, sezon boyunca konan asfalt dökümü hedefinin çok üzerinde bir yatırımı da gerçekleştirmiş oluyor.

"Her yıl asfaltlamada koyduğumuz hedefin çok üzerinde bir yatırım gerçekleştiriyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin yaşam standardını her yönden yükseltmek adına yüksek tempoda bir çalışma sergilediklerini ifade etti. Bu noktada en çok çalışma ve yatırım konularından birini de asfalt ve altyapı çalışmalarının oluşturduğunun altını çizen Başkan Hasan Kılca, "Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana her yıl için bu alanda ciddi ve büyük hedefler koyduk ve bu hedeflerin üstünde bir yatırım gerçekleştirdik. Amacımız, güvenli ve konforlu ulaşımı ilçemizin tamamına yaymak. Bunun için de ilçemizin dört bir yanında adeta bir asfaltlama seferberliği başlattık. Muhtarlarımız ve hemşehrilerimizden gelen taleplerin yerine getirilmesinin yanı sıra planlı, programlı ve gayretli çalışmalarımız neticesinde ilçemiz bu noktada ciddi bir mesafe kat etti. Ekip arkadaşlarımız, her gün ayrı noktalarda yol ve asfalt çalışmaları, tretuvar, altyapı, parke, kaldırım, yama, sathi kaplama gibi tüm çalışmaları başarıyla yürütüyor. Karatay için bu yoğun tempoyu ortaya koyan tüm ekip arkadaşlarıma da bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Karatay Belediyesi Asfalt ve Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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