ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı

14.03.2026 16:52  Güncelleme: 17:07
ABD'nin Illinois eyaletinde yaşanan şiddetli fırtına, beraberinde getirdiği dev dolu taneleriyle büyük hasara yol açtı. Bazı bölgelerde greyfurt büyüklüğüne ulaşan dolu taneleri, araçlara, evlere ve camlara zarar verdi. Meteoroloji uzmanları, dolu yağışına neden olan sistemin güçlü bir süper hücre fırtınası olduğunu belirtti. Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken yerel ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı.

ABD'nin Illinois eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına, beraberinde getirdiği dev dolu taneleriyle büyük hasara yol açtı. Özellikle Kankakee bölgesinde görülen dolu yağışı sırasında bazı dolu parçalarının çapının 15 santimetreye kadar ulaştığı bildirildi. Yetkililer, greyfurt büyüklüğüne ulaşan tanelerdeki ölçümlerin doğrulanması halinde bunun eyalet tarihindeki en büyük dolu taşlarından biri olabileceğini belirtiyor.

Ulusal Hava Servisi (NWS), dolu tanelerinin, Haziran 2015'te Minooka'da düşen ve şu anda eyalet rekorunu elinde tutan 12 santimetrelik (4,75 inç) dolu tanesinden daha büyük olduğuna dair rapor bulunduğunu belirtti.

ARAÇLARA VE EVLERE ZARAR VERDİ

Şiddetli fırtına sırasında gökyüzünden düşen büyük dolu taneleri Chicago kentinde araçlarda, evlerin çatılarında ve camlarda ciddi zarara neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde araç camlarının kırıldığı, park halindeki araçların kaportalarında büyük göçükler oluştuğu görüldü. Birçok evin çatısında da hasar meydana geldi.

CANLI YAYINDA İSABET ETTİ

Fırtınayı takip eden bir meteoroloji aracının ön camı, canlı yayın sırasında dolu isabet etmesi sonucu parçalandı. Beyzbol topu büyüklüğündeki dolu tanelerinin araca çarpma anı kameralara yansıdı. O anlar sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

"SÜPER HÜCRE" FIRTINASI ETKİLİ OLDU

Meteoroloji uzmanları, dolu yağışına neden olan sistemin güçlü bir süper hücre fırtınası olduğunu açıkladı. Aynı hava sisteminin bölgede kısa süreli tornado oluşumlarını da tetiklediği belirtildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, yerel ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı. Meteoroloji birimleri ise düşen dolu taşlarının boyutunu inceleyerek resmi kayıtların güncellenmesi için değerlendirme yapıyor.

Yetkililer, Illinois ve çevre eyaletlerde yaşayan vatandaşları yeni fırtına ihtimaline karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ve bomba patladı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
Arne Slot’tan Liverpool’a iyi, Galatasaray’a kötü haber Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber
Trump: Rusya İran’a biraz yardım etti Trump: Rusya İran'a biraz yardım etti
Sergen Yalçın ille de o diyor İşte Beşiktaş’ın hedefindeki yıldız Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı
Meclis’e sunuldu, alkol yasağı genişletiliyor Meclis'e sunuldu, alkol yasağı genişletiliyor
Fenerbahçe’den sakatlık açıklaması Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
Elazığ’da dilenci zabıtalara yakalandı: “Al senin olsun“ diyerek parayı teklif etti Elazığ'da dilenci zabıtalara yakalandı: "Al senin olsun" diyerek parayı teklif etti

17:19
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
17:09
Dursun Özbek’ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
Dursun Özbek'ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
16:35
İlber Ortaylı’nın defnedileceği yerin anlamı büyük Osmanlı’nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük! Osmanlı'nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
16:29
Film sahnesi gibi Maça verilen mola bu kez iftar için değil atılan füzeler için
Film sahnesi gibi! Maça verilen mola bu kez iftar için değil atılan füzeler için
16:26
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
15:56
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
15:11
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
14:41
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
14:26
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
13:11
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
