Trump: Hürmüz Boğazı\'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta 15. güne girilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan Tahran tarafından geçişlere kapalı tutulan Hürmüz Boğazı ile ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. Trump, ''Birçok ülke Boğazı açık ve güvenli tutmak için Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte savaş gemileri gönderecek'' dedi. Trump, kıyı şeridini yoğun şekilde bombalayacaklarını ve İran'a ait gemileri batıracaklarını da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile birlikte İran'a karşı yürütülen savaşta kritik önem taşıyan ve küresel enerji transferi için kritik bir noktada olan Hürmüz Boğazı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BİRÇOK ÜLKE ABD İLE BİRLİKTE BÖLGEYE SAVAŞ GEMİLERİ GÖNDERECEK"

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın askeri kapasitesinin tamamen yok edildiğini iddia ederek, "Drone, mayın veya kısa menzilli füzelerle Boğaz'a tehdit oluşturabileceklerini" ifade etti. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişimine karşı birçok ülkenin ABD ile birlikte bölgeye savaş gemileri göndereceğini belirten Trump, "Amerika Birleşik Devletleri kıyı şeridini yoğun şekilde bombalayacak ve İran'a ait tekneleri ve gemileri sürekli olarak denizde batıracaktır." dedi.

"ÇOK YAKINDA HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIK, GÜVENLİ VE SERBEST OLACAK"

Trump'ın açıklamasının tam hali şu şekilde: "Birçok ülke, özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenenler, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Boğaz'ı açık ve güvenli tutmak için savaş gemileri gönderecek. İran'ın askeri kapasitesinin %100'ünü zaten yok ettik, ancak onlar, ne kadar yenilmiş olurlarsa olsun, buraya bir-iki drone gönderebilir, mayın bırakabilir veya kısa menzilli bir füze atabilirler.

Umarım Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve bu yapay kısıtlamadan etkilenen diğer ülkeler bölgeye gemi gönderir, böylece Hürmüz Boğazı artık tamamen yok edilmiş bir ülke tarafından tehdit edilemez hale gelir. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri sahil şeridini bombalamaya ve İran'a ait tekneleri sürekli olarak hedef almaya devam edecek. Bir şekilde, çok yakında Hürmüz Boğazı AÇIK, GÜVENLİ ve SERBEST olacak!"

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA NELER YAŞANIYOR?

İran-ABD/İsrail geriliminin tırmandığı savaş sürecinde Hürmüz Boğazı çevresinde birkaç kritik gelişme yaşandı. Boğaz tamamen kapanmadı ancak bölgede askeri hareketlilik ve tehditler arttı. İranlı askeri yetkililer, ABD ve İsrail saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatılabileceği yönünde açıklamalar yaptı. İran, kendisine yönelik saldırıların sürmesi halinde enerji sevkiyatını hedef alabileceğini ima etti.

Gerilimin artması üzerine ABD, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresine ek savaş gemileri ve savaş uçakları gönderdi. Amaç, petrol tankerlerinin geçiş güvenliğini sağlamak ve olası bir İran müdahalesini engellemek olarak açıklandı. Savaşın ilk günlerinde birçok petrol şirketi ve tanker operatörü boğazdan geçişleri yavaşlattı veya rotalarını değiştirdi. Bazı ticari gemiler güvenlik gerekçesiyle bölgede beklemeyi tercih etti.

Bölgedeki askeri kaynaklar, İran'ın kıyı bölgelerinde füze ve İHA sistemlerini yüksek alarm seviyesine geçirdiğini bildirdi. Bu durum tanker trafiği ve uluslararası ticaret için risk oluşturdu. Tüm gerilime rağmen Hürmüz Boğazı tamamen kapatılmadı ve tanker trafiği devam etti.

KÜRESEL ENERJİ İÇİN KRİTİK GEÇİŞ NOKTASI

Ancak enerji piyasaları gelişmeleri yakından takip etti ve petrol fiyatlarında dalgalanmalar yaşandı. Hürmüz Boğazı, dünya enerji ticareti açısından en kritik deniz yollarından biri olarak kabul ediliyor. Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının yaklaşık yüzde 20'si bu boğazdan geçiyor. Bu nedenle bölgede yaşanan her askeri gerilim petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Nitekim son haftalarda yaşanan saldırılar ve mayın iddiaları sonrası petrol fiyatları hızla yükselmiş, bazı tanker şirketleri alternatif güzergâh arayışına girmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Abdurrahmanali Copur Abdurrahmanali Copur:
    noldu hani süperdin güç tün noldu tıpa tutmuyormu hani İran bitmişti 38 1 Yanıtla
  • Serhat Güngörür Serhat Güngörür:
    mesele sana göz yuman korkak devletlerdir 37 1 Yanıtla
  • ali azez ali azez:
    hürmüz çanakkale gibidir geçilmez 34 1 Yanıtla
  • Mehmet Agirman Mehmet Agirman:
    3 . dünya savaşı cıkaracak o helde 15 1 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Hürmüz boğazı mollalardan alınıp bağımsız kuruluş tarafımdan yönetilmeli. Larolsun mollalar ve taraftarları yaşasın İran halkı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 17:47:30. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.