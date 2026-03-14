Zelenski\'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisine dair dikkat çeken ve esprili ifadeler kullandı. Fransa merkezli radyo kanalı France Inter'e konuşan Zelenski, iki lider arasındaki yaş farkına değinerek Trump ile ilişkisinin farklı bir dinamiğe sahip olduğunu söyledi.

"BELKİ DE BENİ OĞLU GİBİ GÖRÜYORDUR"

Zelenski, Trump ile ilişkisini anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Donald Trump ile (Joe Biden ile olduğu gibi) aynı ilişkiye sahip olamam. Aramızda yaş farkı var ve o benden biraz kaçıyor gibi... Ona bir babaya bakar gibi yaklaşıyorum. Belki de yaş farkından dolayı o da beni oğlu gibi görüyordur."

SORUYA GÜLEREK YANIT VERDİ

Sunucu bu sözler karşısında gülerek "Gerçekten sizi oğlu gibi gördüğünü mü düşünüyorsunuz?" diye sorunca Zelenski de gülerek şu yanıtı verdi:

"Bilmiyorum... Belki de 'en sevdiği' oğlu değilimdir ama neden olmasın? Sonuçta bir oğul işte! Bu arada benimle görüşmekten ve iletişim kurmaktan keyif aldığını biliyorum."

"BEN BİR DEVLET BAŞKANIYIM"

Zelenski, zaman zaman Trump'ın bazı açıklamalarından rahatsız olabileceğini de ima ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Belki bazı sert çıkışlarım veya adımlarım pek hoşuna gitmiyordur ama ben bir devlet başkanıyım ve ülkemin çıkarlarını savunuyorum."

25 Ocak 1978 doğumlu Zelenski 48 yaşını sürerken,14 Haziran 1946 doğumlu Trump 80 yaşına girmek üzere.

BEYAZ SARAY'DAKİ GERGİN GÖRÜŞME AKILLARA GELDİ

Zelenski'nin bu sözleri akıllara geçen yıl Beyaz Saray ziyareti sırasında yaşananları getirdi.

28 Şubat'ta Beyaz Saray'a giden Zelenski ile Trump Ukrayna ve ABD arasında yapılması planlanan mineral anlaşmasını ele almıştı. Ancak görüşmede anlaşma imzalanmamıştı.

Toplantı sırasında yaşanan tartışmanın ardından birlikte yapılması planlanan basın toplantısı da iptal edildi.

Görüşmenin ardından Ukrayna heyeti Oval Ofis'ten ayrı bir odaya alındı. Burada ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna heyetine Beyaz Saray'dan ayrılmaları gerektiğini bildirdi.

Söz konusu görüşme, Zelenski'nin hayatının en zor anlarından biri olarak kayıtlara geçti.