Sergen Yalçın, 1 dakika bile oynatmadığı Devis Vasquez\'i silip attı

Süper Lig devi Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Seire A ekibi Roma'dan kadrosuna kattığı kaleci Devis Vasquez henüz formayla buluşamadı.

SERGEN YALÇIN FORMA ŞANSI VERMEDİ

Vasquez'in transferi kalede istikrarsız performans sergileyen Ersin Destanoğlu nedeniyle taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratsa da teknik direktör Sergen Yalçın'ın kaleci tercihi değişmedi. Deneyimli hoca, şu ana kadar Vasquez'e forma şansı tanımadı.

ERSİN İLE YOLA DEVAM EDİLECEK

Tecrübeli teknik adamın kalede Ersin Destanoğlu ile yola devam etmeyi planladığı ve oyuncusunun performansından memnun olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle Kolombiyalı eldivenin sezonun kalan bölümünde forma giymesinin imkansız olduğu belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Devis Vasquez, geçen sezon Serie A'da Empoli FC formasıyla 34 maça çıktı. Kolombiyalı kaleci bu karşılaşmalarda 47 gole engel olamazken, 6 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı. Deneyimli file bekçisi sezon boyunca sadece 2 sarı kart gördü.