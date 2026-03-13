Sergen Yalçın, 1 dakika bile oynatmadığı Devis Vasquez'i silip attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sergen Yalçın, 1 dakika bile oynatmadığı Devis Vasquez'i silip attı

Sergen Yalçın, 1 dakika bile oynatmadığı Devis Vasquez\'i silip attı
13.03.2026 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Roma'dan kiraladığı Devis Vasquez, siyah-beyazlı takımda şu ana dek hiç süre alamadı. Sergen Yalçın'ın Ersin Destanoğlu ile yola devam etmeyi planlaması nedeniyle Kolombiyalı file bekçisinin kalan maçlarda şans bulmasının da imkansız olduğu aktarıldı.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Seire A ekibi Roma'dan kadrosuna kattığı kaleci Devis Vasquez henüz formayla buluşamadı.

SERGEN YALÇIN FORMA ŞANSI VERMEDİ

Vasquez'in transferi kalede istikrarsız performans sergileyen Ersin Destanoğlu nedeniyle taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratsa da teknik direktör Sergen Yalçın'ın kaleci tercihi değişmedi. Deneyimli hoca, şu ana kadar Vasquez'e forma şansı tanımadı.

ERSİN İLE YOLA DEVAM EDİLECEK

Tecrübeli teknik adamın kalede Ersin Destanoğlu ile yola devam etmeyi planladığı ve oyuncusunun performansından memnun olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle Kolombiyalı eldivenin sezonun kalan bölümünde forma giymesinin imkansız olduğu belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Devis Vasquez, geçen sezon Serie A'da Empoli FC formasıyla 34 maça çıktı. Kolombiyalı kaleci bu karşılaşmalarda 47 gole engel olamazken, 6 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı. Deneyimli file bekçisi sezon boyunca sadece 2 sarı kart gördü.

Son Dakika Spor Sergen Yalçın, 1 dakika bile oynatmadığı Devis Vasquez'i silip attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Adam Adam:
    Madem hiç oynatmayacaktın neden aldın ? Hani Ersin de süper olsa anlarız. Mert Günok gibi örümcekmisin ahtapotmusun lakaplı kaleciyi de geri kazanamadın. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 21:43:47. #7.12#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın, 1 dakika bile oynatmadığı Devis Vasquez'i silip attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.