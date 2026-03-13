New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı

13.03.2026 20:26  Güncelleme: 20:55
New York'un ilk Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani'nin belediye konutunda verdiği iftar, ülke siyasetini birbirine kattı. Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville'in Mamdani'nin bir fotoğrafını, 11 Eylül saldırılarına ait bir fotoğrafın yanına koyarak "Düşman kapıların içinde" ifadesini kullanarak paylaşması büyük tepki çekti. Mamdani, Tuberville'in paylaşımına sert tepki gösterdi ve kendisine yönelik paylaşımları 'bağnazlık' olarak nitelendirdi.

11 EYLÜL İLE KIYASLADI

Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville, X platformunda Mamdani'nin bir fotoğrafını, 11 Eylül saldırılarına ait bir fotoğrafın yanına koyarak paylaştı. Tuberville paylaşımında "Düşman kapıların içinde" ifadelerini kullandı.

MAMDANİ'DEN JET CEVAP

Söz konusu paylaşıma sosyal medya hesabından yanıt veren Mamdani, eleştirilere sert tepki gösterdi. Mamdani açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Umarım Washington'daki siyasetçiler, benim New Yorklularla ekmeğimi bölüştürmeme gösterdikleri öfke kadar çocukların aç kalmasına da öfke gösterir."

İFTARDA MÜSLÜMAN AMERİKALILARIN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Perşembe akşamı düzenlenen özel bir iftar yemeğinde konuşan Mamdani, birçok Müslüman Amerikalının önyargıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

"Böylesine dizginsiz bir nefret ve aşağılama duyduğumda, birçoğunuzun da hissettiğini bildiğim bir yalnızlık ve tecrit duygusu hissediyorum." diyen Mamdani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada kime 'New York şehrine ait değilsin' denildi? Burada kime 'geldiğin yere geri dön' denildi?"

"İNANCIMIZI AÇIKÇA YAŞAMALIYIZ"

Müslüman Amerikalıları inançlarını ve kültürlerini özgürce yaşamaya devam etmeye çağıran ancak aynı zamanda toplumda artan güvensizlik hissine de dikkat çeken Mamdani, "Sıklıkla duyduğum şey, insanların kabul görmek için kendi kimliklerinin bazı yönlerini bastırmak zorunda hissetmeleri. Bu baskı giderek artıyor." dedi.

İftara katılanlar namazlarını da belediye konutunda kıldı.

"RADİKAL İSLAMCILAR HER GÜN SALDIRIYOR" İDDİASI

Tuberville aynı gün yaptığı bir başka paylaşımda ise "Amerikalılar neredeyse her gün radikal İslamcılar tarafından sokaklarda silahla vuruluyor" iddiasında da bulundu.

DEMOKRATLARDAN TEPKİ

Cumhuriyetçi liderlerin Tuberville'in paylaşımlarına büyük ölçüde sessiz kalması dikkat çekerken, çok sayıda Demokrat siyasetçi açıklamalara tepki gösterdi.

New York Senatörü ve Demokrat azınlık lideri Chuck Schumer, söz konusu paylaşımları "akılsızca nefret" olarak nitelendirdi. Schumer açıklamasında, "Müslüman Amerikalılar polis, doktor, hemşire, öğretmen, bankacı, duvar ustası, anne, baba, komşu ve belediye başkanıdır. Bu tür İslamofobik nefret Amerikan değerlerine aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Vermont Senatörü Bernie Sanders ise Tuberville'in Mamdani'ye yönelik sözlerini "açıkça İslamofobik ırkçılık" olarak değerlendirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    doğru Amerika tehlikede 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
