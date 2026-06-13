Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını pazartesi günü hizmete açacak

Ankara, ulaştırma altyapısında tarihi günlerinden birini yaşamaya hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kapsamlı bir modernizasyon ve dönüşüm sürecinden geçen Ankara Havalimanı’nın, ‘ANK’ koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vereceğini müjdeledi. Sadece askeri bir meydan olmaktan çıkarılan havalimanı; geniş gövdeli uçakların inebileceği, dünya liderlerinin ağırlanacağı küresel bir havacılık merkezine dönüştürüldü.

PROJE REKOR SÜREDE, YALNIZCA 8 AYDA TAMAMLANDI

Ankara Havalimanı’ndaki dönüşüm hamlesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yürütüldü. Yüksek koordinasyon ve yoğun bir çalışma temposuyla yürütülen dev proje, rekor sayılabilecek bir zaman diliminde, sadece 8 ayda tamamlandı. Bakan Uraloğlu, modernizasyondan bağlantı yollarına kadar her detayın düşünülerek başkente yakışır, yüksek standartlı bir tesisin hizmete sunulduğunu belirtti.

44 UÇAĞIN EŞ ZAMANLI PARK EDEBİLECEĞİ KAPASİTEYE ULAŞILDI

Modernizasyon çalışmaları kapsamında havalimanının teknik kapasitesi en üst seviyeye çıkarıldı. Mevcut olan 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pist, yapılan genişletme çalışmalarıyla 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe ulaştırıldı. Bu hamle sayesinde geniş gövdeli uçakların alana emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabilmesinin önü açıldı. Pist başlarına 15 bin metrekarelik iki adet dönüş cebi inşa edilirken, toplam apron alanı 160 bin metrekareye çıkarılarak yaklaşık 44 uçağın aynı anda park edebileceği bir kapasite sağlandı.

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN

Proje kapsamında havalimanındaki mevcut taksi yolları baştan aşağı yenilenirken, bunlara ek olarak yeni paralel ve bağlantı taksi yolları inşa edildi. Pist güvenliğini maksimuma çıkarmak adına Pist Sonu Emniyet Alanı (RESA) oluşturuldu. Tesisin pist ve taksi yollarındaki aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanları uluslararası havacılık standartlarına uygun hale getirildi; tüm mekanik, elektrik ve drenaj altyapısı yenilendi. Ayrıca, 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip yeni bir Devlet Konukevi ile 310 araçlık açık otopark hizmete hazır hale getirilirken tüm operasyonel birimler tek bir dijital ağ altında entegre edildi.

12,5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA BAĞLANTI YOLU

Havalimanının şehirle entegrasyonunu sağlamak amacıyla toplam 12,5 kilometre uzunluğunda yeni bir bağlantı yolu hayata geçirildi. Bu güzergah, Ankara Havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım imkanı sunacak. Bölünmüş yol kesiminde yer alan 3 kilometrelik bölümde ise modern köprü ve altgeçit yapıları inşa edildi. Bu kapsamda yapılan 140 metre uzunluğundaki köprü, tek pilonlu gergin eğik askılı ve ekstradoz mimariyle tasarlandı ve 24 metre genişliğindeki platformu itme-sürme yöntemiyle yapıldı. Ankara Bulvarı üzerine inşa edilen 40 metrekarelik geçit ile birlikte güzergah boyunca kesintisiz trafik akışı garanti altına alındı.

ESENBOĞA’NIN OPERASYONEL YÜKÜ AZALACAK

Yeni havalimanının hizmete girmesi, başkentin hava trafiğinin çok daha dengeli ve efektif yönetilmesini sağlayacak. Uluslararası organizasyonlar ve yoğun devlet protokolü programlarında oluşabilecek hava ve kara trafiği bu merkeze kaydırılarak şehir içi ulaşım ağlarındaki yoğunluk hafifletilecek. Bakan Uraloğlu, bu sayede Esenboğa Havalimanı üzerindeki operasyonel yükün büyük oranda azalacağını ve mevcut kapasitelerin çok daha verimli kullanılacağını vurguladı.

KURDELEYİ ERDOĞAN KESECEK

Tüm hazırlıkları tamamlanan Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarının resmi açılışı, 15 Haziran Pazartesi günü saat 13.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bir törenle gerçekleştirilecek.