İran Füzeleri Eylat'ta Yaraladı

TEL İran'dan ardı ardına yapılan iki misillemede füzelerden biri İsrail'in güneyindeki Eylat kentine doğrudan isabet ederken, iki kişi yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeler nedeniyle Eylat kentinde biri ağır iki kişinin yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralıların vücuduna şarapnel isabet ettiği belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İran'dan atılan füzelerden birinin Eylat kentinde bir eve hızla düştüğü görüldü.

İsrail polisinin füzenin isabet ettiği yapının etrafını kordonla çevrelediği görülürken, ordunun olayı araştırdığı bildirildi.

İsrail ordusundan misillemeye ilişkin yapılan açıklamada, İran'dan yeni füze saldırısının tespit edildiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına uyarı gönderilirken, açıklamada halktan sığınaklara girmeleri istendi.

Misillemenin ardından Tel Aviv'de sirenler çalarken şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusunun misillemenin sona erdiğini duyurmasından yalnızca birkaç dakika sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te de sirenler devreye girdi.

Doğu Kudüs'te İran misillemesi nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiği görüldü.

İşgal altındaki Doğu Kudüs semalarından çok sayıda güçlü patlama sesi duyuldu.