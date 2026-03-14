İran Füzeleri Eylat'ta Yaraladı - Son Dakika
İran Füzeleri Eylat'ta Yaraladı

14.03.2026 17:46
İran'dan atılan füzeler Eylat kentinde bir eve isabet etti, iki kişi yaralandı.

TEL İran'dan ardı ardına yapılan iki misillemede füzelerden biri İsrail'in güneyindeki Eylat kentine doğrudan isabet ederken, iki kişi yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeler nedeniyle Eylat kentinde biri ağır iki kişinin yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralıların vücuduna şarapnel isabet ettiği belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İran'dan atılan füzelerden birinin Eylat kentinde bir eve hızla düştüğü görüldü.

İsrail polisinin füzenin isabet ettiği yapının etrafını kordonla çevrelediği görülürken, ordunun olayı araştırdığı bildirildi.

İsrail ordusundan misillemeye ilişkin yapılan açıklamada, İran'dan yeni füze saldırısının tespit edildiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına uyarı gönderilirken, açıklamada halktan sığınaklara girmeleri istendi.

Misillemenin ardından Tel Aviv'de sirenler çalarken şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusunun misillemenin sona erdiğini duyurmasından yalnızca birkaç dakika sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te de sirenler devreye girdi.

Doğu Kudüs'te İran misillemesi nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiği görüldü.

İşgal altındaki Doğu Kudüs semalarından çok sayıda güçlü patlama sesi duyuldu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Füzeleri Eylat'ta Yaraladı - Son Dakika

17:59
Nihat Kahveci’den sert sözler: Topu havalimanına vurdu, çöp kadar kötülerdi
17:19
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
17:09
Dursun Özbek’ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
16:52
ABD’de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
16:26
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
SON DAKİKA: İran Füzeleri Eylat'ta Yaraladı - Son Dakika
