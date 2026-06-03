Karatay Belediyesi'nden İstiklal Mahallesi'ne yeni Polis Merkezi - Son Dakika
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Karatay Belediyesi'nden İstiklal Mahallesi'ne yeni Polis Merkezi

Karatay Belediyesi\'nden İstiklal Mahallesi\'ne yeni Polis Merkezi
03.06.2026 10:50  Güncelleme: 10:51
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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, İstiklal Mahallesi'nde 60 milyon TL'ye mal olacak modern bir Polis Merkezi inşa etmeye başladı. Merkez, yıl sonuna kadar tamamlanarak Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Belediye tarafından İstiklal Mahallesi'nde yapımına başlanan Polis Merkezi, tamamlandıktan sonra Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Karatay Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artıran, ilçenin gelişimine katkı sunan ve şehir estetiğine değer katan projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda İstiklal Mahallesi'ne kazandırılacak yeni Polis Merkezi için çalışmalar başladı. Toplam 3 bin 379,46 metrekare arsa alanı üzerine inşa edilecek olan Polis Merkezi, 976 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Bodrum, zemin ve 1 kattan oluşacak merkez yaklaşık 60 milyon TL'ye mal olacak. Modern yapısıyla dikkat çekecek merkez, hem vatandaşların daha kolay ve konforlu hizmet almasına hem de emniyet personelinin daha iyi şartlarda görev yapmasına imkan sunacak.

"Emniyet güçlerimiz için ne yapsak az"

Yeni Polis Merkezinin hayırlı olmasını dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak yalnızca altyapı ve fiziki belediyecilik hizmetleriyle değil; eğitim, sağlık, spor ve güvenlik gibi birçok alanda da yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Hasan Kılca, emniyet güçlerinin toplumun huzur ve güvenliği için büyük fedakarlıklarla görev yaptığını vurgulayarak, "Emniyet güçlerimiz, bizlerin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışıyor, büyük emek veriyor. Gerektiğinde bu ülke ve millet için gözünü kırpmadan canını feda ediyor. Kahraman ve fedakar emniyet güçlerimiz için ne yapsak az. İstiklal Mahallemize kazandıracağımız Polis Merkezimiz modern ve kullanışlı yapısıyla önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Yeni merkezimizi yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Merkezimizin ilçemize, emniyet teşkilatımıza ve şehrimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Karatay Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Karatay, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Karatay Belediyesi'nden İstiklal Mahallesi'ne yeni Polis Merkezi - Son Dakika

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