Karslı: İsrail'in Gazze saldırıları insanlık sınavı - Son Dakika
Karslı: İsrail'in Gazze saldırıları insanlık sınavı

14.04.2026 20:12
AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, "İşgalci İsrail'in yürüttüğü bu mezalim, esasen insanlık onurunun bir sınavıdır.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, "İşgalci İsrail'in yürüttüğü bu mezalim, esasen insanlık onurunun bir sınavıdır. Çocukların uyurken öldürüldüğü bir dünyada hiç kimsenin kendi yatağında güvenle uyuduğundan söz edilemez." dedi.

Karslı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana 200 bin tondan fazla bomba atıldığını anımsatan Karslı, bu bombaların "modern dünyanın sözde uygar kurumlarının ikiyüzlülüğünü açıkça gözler önüne serdiğini" söyledi.

İnsani yardım faaliyetleri ve Gazze'den tedavi amacıyla gelen Filistinlilerle bir araya gelmek için Mısır'ın başkenti Kahire'ye ziyaret gerçekleştirdiklerini aktaran Karslı, Gazzelilere ulaştırdıkları yardımların onlara ancak "geçici bir nefes" aldırabileceğine dikkati çekti.

Karslı, esas ihtiyacın Gazzelilerin acılarının kaynağını ortadan kaldıracak kalıcı ve adil bir çözüm iradesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gazze'de sistematik, planlı ve tarihin en acımasız soykırımlardan biri yaşanıyor. Bugün Gazze'de su yok, gıda yok, elektrik yok ama hepsinden öte Gazze'de ilaç yok. İşgalci İsrail yönetimi, on yıllardır sürdürdüğü o zalim ablukayı bugün bir imha silahına dönüştürmüş durumdadır. Sınır kapıları acımasızca kapalı tutuluyor. En temel insani ihtiyaç olan, bir insanın acısını dindirecek ilaç ve tıbbi cihazların Gazze'ye girmesine bilinçli bir şekilde izin vermiyor."

Gazzelilerin yaşam hakkının tehdit altında olduğunun altını çizen Karslı, "Yaşam hakkı tehdit altındayken başka haktan söz etmek, vicdanı çürümüş bir dünyanın kendini kandırdığı bir lüksten ibarettir." ifadesini kullandı.

Karslı, "İşgalci İsrail'in yürüttüğü bu mezalim, esasen insanlık onurunun bir sınavıdır. Çocukların uyurken öldürüldüğü bir dünyada hiç kimsenin kendi yatağında güvenle uyuduğundan söz edilemez. Gazze'deki annenin feryadı arşa ulaşırken, sessiz kalan her bir devlet bu cinayetlerin doğrudan suç ortağıdır." diye konuştu.

AK Parti'li Karslı, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İsrail'in zulmüne sessiz kalmadığını ve kalmayacağını vurguladı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İstanbul, AK Parti, Güvenlik, Politika, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Karslı: İsrail'in Gazze saldırıları insanlık sınavı - Son Dakika

SON DAKİKA: Karslı: İsrail'in Gazze saldırıları insanlık sınavı - Son Dakika
