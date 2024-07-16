Karslılar 15 Temmuz\'da Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Yanında Olduklarını Gösterdi

Politika

15 Temmuz hain darbe girişimin 8'inci yıl dönümünde yüzlerce Karslı meydanlara inerek birlik ve beraberlik mesajı vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkez daha yanında olduğunu gösterdi.

Kars Bedesteni önünden kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikler, araç kortejiyle devam etti. Ellerinde bayraklarla yürüyen yüzlerce vatandaş demokrasi meydanında düzenlenen programa katıldı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kuran-Kerim tilavetinin ardından kalabalığa seslenen AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Karslıların hain darbe girişiminde darbecileri püskürttüğünü söyledi.

Milletvekili Adem Çalkın, "15 Temmuz gecesi bu büyük milletin uluslararası emperyalizm maşası FETÖ'nün Türkiye'yi ele geçirme çabalarını milletin adamı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde boşa çıkarmıştır. 15 Temmuz vatan sevgisi ve bağımsızlıkla kaynaşmış imanı için yaşayan bu şanlı millete vurulmak istenen eserat kelepçesinin bir kez daha paramparça edildiği tarihtir" dedi.

Daha sonra söz alan Vali Ziya Polat, "Hain, hep söylüyoruz, bu kelimeyi özellikle kullanmak zorunda olduğumuzu buradan tekrar belirtiyorum. Hain Fetullahçı Terör Örgütü, bunu bağıra, bağıra söylememiz lazım ki; tekrar aynı niyette olan insanlara, örgütlere, dış ülkelere oyuncak olmak isteyen insanlar duysun ki, örgütler duysun ki, milletimiz yine meydanlarda, gerektiğinde yine meydanlara çıkar. Binlerce yıllık tarihin evlatları olarak biz bu topraklara sahip çıktık. Sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar. Hangi örgütü gönderirlerse göndersinler. FETÖ'sü, PDY'si, PKK'sı, bu milletin iman ve inancı ilk günkü gibi, binlerce yıllık devlet anlayışı olan bu millet gerektiğinde seve seve canını vermiştir. Vermeye de devam edecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aşık Ilgar Çiftçi 15 Temmuz isimli şiirini okudu. Sinevizyon gösterisi ile devam eden etkinliklerde Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen şiir ve hikaye yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Etkinlikler gece demokrasi nöbetiyle son bulacak. - KARS