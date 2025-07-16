Karslılar 15 Temmuz'un 9'uncu yıl dönümünde meydanları doldurdu - Son Dakika
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Politika

Karslılar 15 Temmuz'un 9'uncu yıl dönümünde meydanları doldurdu

16.07.2025 00:06
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15 Temmuz hain darbe girişimin 9'uncu yıl dönümünde yüzlerce Karslı. meydanlara inerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

15 Temmuz hain darbe girişimin 9'uncu yıl dönümünde yüzlerce Karslı. meydanlara inerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara dökülen Karslılar, yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vererek bir kez daha yanında olduğunu gösterdi. Araç kortejiyle başlayan 15 Temmuz etkinliği Kars Bedesteni önünden kortej yürüyüşüyle devam etti. Ellerinde bayraklarla yürüyen yüzlerce vatandaş demokrasi meydanına geldi.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kuran-Kerim tilavetinin ardından program açılış konuşmasını Belediye Başkanı Ötüken Senger, yaptı. Daha sonra söz alan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Milletlerin hayatlarında dönüm noktaları vardır. Bu dönüm noktaları öylesine mühimdir ki bir milletin geleceğini belirler. Ne zaman aziz vatanımıza kirli bir el uzansa necip milletimiz birlik olmuş, tüm gücüyle onu bertaraf etmek için kadınıyla, erkeğiyle 7'den 70'e var gücüyle mücadele etmiştir. 15 Temmuz'da, 1071 Malazgirt, 1453 İstanbul'un fethi, 1916 Çanakkale ruhu vardır. Aynı ruh bir olmuş, diri olmuş ve darbeciye geçit vermeyerek ülkemizin yarınlarına, geleceğine yön çizmiştir" dedi.

Son olarak vatandaşlara seslenen Vali Ziya Polat, "Bir 15 Temmuz akşamı daha darbe girişiminin 9. Yılında yine bu meydanda, 9 yıl önce yine bu meydanda milletin silahını, devletin silahını bu millete sıkma onursuzluğunu, şerefsizliğini gösteren hain, bunu özellikle belirtiyorum. Her yerde belirtmemiz lazım. Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimin 9. Yıldönümündeyiz. Darbe girişimine siper olan darbe girişimine koşar adım şahadete eren tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle şükranla anıyorum. Elbette bu toprak ve bu topraklarda yaşayan yiğitler, o hainlere geçit vermeyecekti ve vermedi. Ülkemizin çoğu yerinde, çoğu ilinde darbeye geçit vermeyen yiğitler gibi Kars o geceyi gerçekten yaşayan, hain darbe girişimini hisseden bir şehir, İstanbul, Ankara ve Kars'ta onlardan birisi, o tankların önünde duran yiğitlerimiz burada sizlersiniz. O tankları tekrar kışlasına gönderen milletin emrinde olduklarını hatırlatan yiğitler, ağabeylerimiz, kardeşlerimiz, bacılarımız hepsi burada, milletin malını millete doğrultma onursuzluğunu gösteren insanları tekrar kışlaya sokan ve hak ettikleri cezayı alıp, kodeslere sokan yiğitler burada rabbim kalbinize sağlık versin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Sinevizyon gösterisi, atletlerin 15 Temmuz koşusunu tamamlaması ve Vali Polat'a sancağı sunmaları, söyleşi, kahramanlık Türkleri ve ilahi dinletisiyle devam etti. Program demokrasi nöbetiyle son erecek. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Karslılar 15 Temmuz'un 9'uncu yıl dönümünde meydanları doldurdu - Son Dakika

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