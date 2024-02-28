Kartal'da cemevi ziyareti sırasında konuşan Kurum: "1 Nisan sabahı itibariyle cemevi inşaatını biz yürüteceğiz"
"Alevi kardeşlerimiz verilen sözlerin tutulmadığını ilettiler"
İSTANBUL - İBB Başkan Adayı Murat Kurum Kartal'da bulunan Uğur Mumcu Cemevi'ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında konuşan Kurum, "1 Nisan sabahı itibariyle Uğur Mumcu Mahallesi'nde Alevi kardeşlerimize yakışır cemevlerimizi yapacağız. Huzur içerisinde birliğimizi beraberliğimizi yaşayacağımız cemevi inşaatını da İBB olarak biz yürüteceğiz. Kartal'da canlarımızın neye ihtiyacı varsa o ihtiyacı gideren tarafta olacağız" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Kartal'da bulunan Uğur Mumcu Cemevi'ni ziyaret etti. Kurum'a ziyareti sırasında AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya, AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Nimet Gündoğdu, MHP Kartal İlçe Başkanı Zübeyir Kurt eşlik etti. Kurum'u Bozatlı Hızır Cemevi Başkanı ve Dedesi Cihan Saltuk ve beraberindeki heyet karşıladı. Kurum, ziyareti sırasında talep üzerine yeni cemevini inşa edeceğini de müjdeledi. Ziyaretti sırasında ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
"Burada kendimizi evimizde hissediyoruz"
Ziyaret ettiği cemevinde kendini evinde gibi hissettiğini ifade eden Murat Kurum, "Merhaba sevgili Ehl-i Beyt aşıkları, merhaba kardeşlerim, merhaba Hazreti Hüseyin'in matemini her daim yüreğinde taşıyan canlar, sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada, siz değerli kardeşlerimle bir arada olmaktan çok mutluyum. Burada bulunan, bu kardeşlik sofrasında olanlara, sevgili canlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada kendimizi evimizde hissediyoruz. Bizlere bu duyguyu yaşattığınız için de ayrıca teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
"Kimseyi ayırt etmeden hizmet etmek için yola çıktık"
Hizmetin tüm İstanbullulara ulaşacağını belirten Murat Kurum, "İstanbul için yola çıktık. Biz bu yola sevgi için çıktık. Tüm İstanbullulara, kimseyi ayırt etmeden hizmet etmek için yola çıktık. Tüm İstanbullularla kimseyi ayırt etmeden, kimsenin dinine, diline, ırkına, inancına ve mezhebi bakmadan, Kürt'ü ile Laz'ı ile Çerkez'i ile Alevi'siyle ve Sünni'siyle hep birlikte bu kardeşlik hukukunu sergileyecek anlayışı ilelebet İstanbul'da devam ettireceğiz. Bu bakış açısıyla ve sadece İstanbul diyerek projelerimizi, hayallerimizi milletimizle paylaşıyoruz. Kartal'ın her sokağına huzur getirmek için bu yola çıktık" dedi.
"Her talebinizi yerine getireceğim"
Cemevi ziyaretindeki konuşmasında Hacı Bektaş-ı Veli'nin sözünü hatırlatan Kurum, "Ne diyor Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım.' İşte biz böyle hünkarın sözünün takipçisi olursak birliğimizi, beraberliğimizi kimse bozamaz. Bu yüzden İstanbul'u birlikte yöneteceğiz. Siz isteyeceksiniz biz yapacağız. Bizim sözümüz askıda kalmaz. Ben hep yanınızda olacağım. Her zaman ulaşılabilir olacağım. Ne sorununuz varsa gece demeden, gündüz demeden çalışıp çözeceğim. Her talebinizi yerine getireceğim. Bunların başında da yeni bir Cemevi geliyor" diyerek projesini duyurdu.
"Alevi kardeşlerimiz verilen sözlerin tutulmadığını ilettiler"
2012 yılından itibaren Kartal'daki Uğur Mumcu mahallesi sakinlerinin Cemevi talebinin yerine getirilmediğini söyleyen Kurum "Maalesef İstanbul'da geçtiğimiz süreçte olduğu gibi, her işte yapıldığı gibi yine burada verilen sözlerin tutulmadığı noktasında bize sıkıntılarını problemlerini ilettiler. 2012 yılından beri maalesef bir kültür merkezinin bodrumunda hizmet verdiklerini, burada nefes almakta dahi kardeşlerimizin zorlandığını görüyoruz. 2012 yılından beri bir Uğur Mumcu mahallesinde Cemevi ihtiyacı olduğunu taleplerini bize ilettiler. İşte yaklaşık bir hafta önce Bahçelievler'de bir cemevimizin temelini atmıştık. Büyük bir coşkuyla büyük bir mutlulukla orada tüm canlarımızla beraber olduk ve o birliğimizi beraberliğimizi pekiştirdik. Murat Kurum olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak şu sözü ifade etmek istiyorum; İstanbul'un her ilçesinde her mahallesinde Alevi kardeşlerimizin cemevi ihtiyacına ilişkin adımlara canlarımızla beraber bir masada oturup karar vereceğiz. O masada karar alacağız. O kararı da uygulayan tarafta olacağız" şeklinde konuştu.
"1 Nisan sabahı itibariyle cemevi inşaatını biz yürüteceğiz"
Seçimlerin ardından hemen harekete geçileceğini dile getiren Murat Kurum, "1 Nisan sabahı itibariyle Uğur Mumcu mahallesinde Alevi kardeşlerimize yakışır camilerimizi yapacağız. Huzur içerisinde birliğimizi beraberliğimizi yaşayacağımız cemevi inşaatını da İBB olarak biz yürüteceğiz. Kartal'da canlarımızın neye ihtiyacı varsa o ihtiyacı gideren tarafta olacağız. Biz samimiyiz, biz aşkla sevdayla çalışıyoruz ve verdiğimiz sözleri de bugüne kadar hep tutmuş insanlarız. Her seçim zamanı gelip vaatleri verip tutmayan tarafta olmadık. 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'umuzun tüm değerleriyle, tüm kültürleriyle birlikte Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin ruhunu İstanbul'un tüm ilçelerinde, mahallelerinde yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
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