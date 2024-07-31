Katar Başbakanı İsrail'i Hamas liderinin suikastından sorumlu tuttu

Politika

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tutarak, "Bir taraf, diğer taraftaki müzakereciye suikast düzenlediğinde arabuluculuk nasıl başarılı olabilir?" dedi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast sonucu ölümüne yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Al Thani, suikastın İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ve Hamas ile İsrail arasında devam eden müzakereleri tehlikeye attığını işaret etti. Al Thani, "Görüşmeler devam ederken, siyasi suikastlar ve sivillerin hedef alınması bizi şu soruyu sormaya yöneltiyor: Bir taraf diğer taraftaki müzakereciye suikast düzenlediğinde arabuluculuk nasıl başarılı olabilir? Barışın ciddi ortaklara ve insan hayatının hiçe sayılmasına karşı küresel bir duruşa ihtiyacı var" ifadelerimi kullandı.

Haniye, müzakerelerin kilit ismiydi

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. Gazze'de Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından 2006'da kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında ise Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti. Haniye, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırıların sona erdirilmesi amacıyla Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu. ABD'li yetkililer, geçtiğimiz hafta sonu Roma'da yapılan toplantıdan olumlu bir sonuç çıkmamasına rağmen ateşkes müzakerelerinin yakında başarıya ulaşabileceğini ileri sürmüştü. - DOHA