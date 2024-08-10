Katar, Suudi Arabistan, İran, Ürdün ve Mısır İsrail'in Gazze'deki okul saldırısını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Katar, Suudi Arabistan, İran, Ürdün ve Mısır İsrail'in Gazze'deki okul saldırısını kınadı

Katar, Suudi Arabistan, İran, Ürdün ve Mısır, İsrail'in Gazze'deki bir okulda 100'den fazla sivili öldürdüğü saldırıyı kınadı. Saldırıya tepkiler sürüyor ve uluslararası soruşturma çağrısı yapılıyor.

10.08.2024 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, Suudi Arabistan, İran, Ürdün ve Mısır, İsrail'in Gazze şehrindeki bir okulda 100'den fazla sivili öldürdüğü saldırıyı kınadı.

İsrail ordusunun Gazze'deki bir okula düzenlediği ve 100'den fazla Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan saldırısına tepkiler sürüyor. Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının "Uluslararası insancıl hukuk ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2610 sayılı kararı uyarınca yerinden edilmiş silahsız sivillere ve onların temel haklarına karşı korkunç bir katliam ve vahşi bir suç teşkil ettiği" ifade edildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki okulları hedef almasına ilişkin bağımsız BM araştırmacılarının gönderilmesini de içeren acil bir uluslararası soruşturma çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada saldırının "En güçlü şekilde" kınandığı ve bölgedeki kitlesel katliamların durdurulması gerektiği vurgulandı. Gazze'nin uluslararası hukukun sürekli ihlalleri nedeniyle benzeri görülmemiş bir insani felaket yaşadığı kaydedildi.

"İsrail'e karşı koymanın tek yolu Müslüman ülkelerin kararlı desteğidir"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıyı "soykırım" ve "insanlığa karşı suçun bir örneği" olarak nitelendirdi. Kenani, İsrail'in uluslararası hukuka veya hiçbir ahlaki ilkeye bağlı olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Kenani, İsrail'e karşı koymanın tek yolunun Müslüman ülkelerin Filistin milletini fiili ve kararlı bir şekilde desteklemesi olduğunu söyledi. Uluslararası topluma derhal harekete geçme çağrısı yapan Kenani, BM Güvenlik Konseyi'ne, İsrail'in Gazze'deki suçlarını durdurmasını ve buradaki durumun uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğunu söyledi.

"Müzakere çağrısından sonra yapılan saldırı, ateşkes çabalarını engelleme girişimidir"

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in okula düzenlediği saldırının "tüm insani değerlere aykırı" olduğu vurgulandı. Açıklamada, "İsrail'in saldırganlığını sınırlamak ve uluslararası hukuka saygı göstererek Gazze'ye yönelik saldırganlığını durdurmasını sağlamak için kararlı bir uluslararası duruşun olmaması durumunda benzeri görülmemiş cinayetler, ölümler ve insani felaketler yaşanacaktır" denildi.

ABD, Mısır ve Katar'ın 15 Ağustos'ta İsrail ve Hamas'a müzakereleri yeniden başlatma çağrısı yapmasından sonra gerçekleştirilen saldırının, İsrail hükümetinin "söz konusu çabaları engelleme ve erteleme girişiminin bir göstergesi" olduğu ifade edildi.

"İsrail'in saldırıları sona erdirme yönünde iradesi yok"

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırının kınandığı belirtilerek bunun, İsrail'in savaşı sona erdirme yönünde iradeye sahip olmadığını gösterdiği kaydedildi. İsrail'in uluslararası alanda ateşkes çağrısı yapıldığında silahsız sivillere karşı büyük çaplı suçlar işlemekle suçlandığı açıklamada, bu tür saldırıların uluslararası hukuka karşı "eşi benzeri görülmemiş bir saygısızlığı" yansıttığı ifade edildi.

İsrail, yalnızca Ağustos ayının başından bu yana en az 8 okula saldırı düzenledi. - DOHA

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, İsrail, Gazze, Mısır, Ürdün, Katar, İran, Uluslararası, Orta Doğu, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Katar, Suudi Arabistan, İran, Ürdün ve Mısır İsrail'in Gazze'deki okul saldırısını kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:30 Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı
14:36 Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
13:55 İmamoğlu’ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok
13:28 Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti
13:07 İsrail, El-Tabin Okulu’na yönelik saldırıda 907’şer kilogramlık 3 bomba kullandı İsrail, El-Tabin Okulu'na yönelik saldırıda 907'şer kilogramlık 3 bomba kullandı
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
01:41 Ahlat’ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi Ahlat'ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi
00:39 Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu Dehşet anları anbean kamerada Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu! Dehşet anları anbean kamerada
00:18 “Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor“ iddialarına büyükelçiden açıklama var "Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor" iddialarına büyükelçiden açıklama var
23:42 Mauro Icardi’den çok konuşulacak 5. yıldız ve Batshuayi sözleri Mauro Icardi'den çok konuşulacak 5. yıldız ve Batshuayi sözleri
23:11 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024’te gümüş madalya kazandı Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
23:02 Aynı iş yerine ikinci saldırı Önce “Çekilin“ diye bağırdı sonra kurşun yağdırdı Aynı iş yerine ikinci saldırı! Önce "Çekilin" diye bağırdı sonra kurşun yağdırdı
22:49 Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor’u 2-1 yendi Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi
22:37 Mutlaka görmeniz lazım Süper Lig’de yeni sezonun ilk golü Hatayspor’dan Mutlaka görmeniz lazım! Süper Lig'de yeni sezonun ilk golü Hatayspor'dan
22:17 Türk futbolu böyle rezillik görmedi Yayıncı kuruluş, 1. Lig’in açılış maçını cep telefonuyla çekti Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig'in açılış maçını cep telefonuyla çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 17:01:00. #1.11#
SON DAKİKA: Katar, Suudi Arabistan, İran, Ürdün ve Mısır İsrail'in Gazze'deki okul saldırısını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement