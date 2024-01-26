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Katar, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarını zafer olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Katar, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarını zafer olarak nitelendirdi

Katar Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail aleyhinde aldığı ihtiyati tedbir kararlarını uluslararası hukuk ve adalet üstünlüğü için bir zafer olarak değerlendirdi. Açıklamada, kararın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin karşı karşıya olduğu soykırım tehdidinin büyüklüğünü yansıttığı ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması konusundaki kararlılığın vurgulandığı belirtildi.

Katar, Uluslararası Adalet Divanı\'nın kararlarını zafer olarak nitelendirdi
26.01.2024 - 22:00,
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Katar Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) açıkladığı ihtiyati tedbir kararlarının uluslararası hukuk ve adalet üstünlüğü için bir zafer olarak nitelendirdi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Güney Afrika tarafından İsrail aleyhinde açılan soykırım davasında ihtiyati kararları bugün açıklamasının ardından Katar'dan açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, UAD'nin hükmettiği geçici tedbirlerin uluslararası hukuk ve adaletin üstünlüğü için bir zafer olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, kararın ezici bir üstünlükle alınmasının Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin karşı karşıya olduğu ve tedbirlerin uygulanmasını gerektiren soykırım tehdidinin büyüklüğünü yansıttığı kaydedildi. Filistin devletinin kurulmasına da değinilen açıklamada, "Katar, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması konusundaki kararlı tutumunu bir kez daha yineler" ifadeleri yer aldı. - DOHA

Kaynak: İHA
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