Katar ve arabulucular, 7 aylık İran-ABD çatışması için görüşmeleri sürdürüyor - Son Dakika
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Katar ve arabulucular, 7 aylık İran-ABD çatışması için görüşmeleri sürdürüyor

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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Katar ve diğer arabulucuların İran ile ABD arasında 7 aydır süren çatışmayı bitirmek için arabuluculuğu sürdüreceğini açıkladı. El-Ensari, savaşın küresel ekonomiye ağır darbe vurduğunu, kışın durumu kötüleştireceğini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Katar ve diğer arabulucuların, İran ile ABD arasında mesaj iletmeye devam ettiğini kaydederek, "Doha, bu çabaları sürdürecek. Arabulucular, 7 aydır süren çatışmayı sona erdirmek amacıyla iki taraf arasında görüşmeler yürütüyor ve muhtemel çözüm önerilerini paylaşıyor" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında İran ve ABD Savaşı'ndaki gelişmelere değindi. Katar ve diğer arabulucuların, İran ile ABD arasında mesaj iletmeye devam ettiğini kaydeden el-Ensari, "Doha, bu çabaları sürdürecek. Arabulucular, 7 aydır süren çatışmayı sona erdirmek amacıyla iki taraf arasında görüşmeler yürütüyor ve muhtemel çözüm önerilerini paylaşıyor" dedi. ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın küresel ekonomiye ağır bir darbe vurduğunu kaydeden Katarlı Sözcü, "Küresel ekonominin, ABD'nin İran'a yönelik savaşının etkilerine ne kadar süre dayanabileceği belirsiz. Enerji sevkiyatlarının büyük ölçüde engellenmesiyle birlikte yaklaşan kış mevsimi durumu daha da kötüleştirecek" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan ve Gazze'de toprakları ele geçirmeye yönelik açıklamalarını da kınadığını sözlerine ekleyen Sözcü el-Ensari, "Zor durumdaki Filistinlilere yardımın engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını talep ediyoruz.

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da Oslo Anlaşmaları ile çelişen yeni bir gerçeklik dayatmaya çalışıyor. Katar, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerine karşı attığı adımları memnuniyetle karşılıyor" açıklamasını yaptı. El-Ensari, Katar'ın İran ile ABD arasında mesaj iletmek ve ortak bir zemin oluşturmak amacıyla diğer arabulucularla birlikte çalışmaya devam ettiğini ifade ederek, "Her bir arabuluculuk girişimi, devasa bir çaba gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

"Altyapı ve kurumlarla ilgili olarak yöneltilen her türlü tehdit, uluslararası hukukun ve iyi komşuluk ilişkilerinin ihlalidir"

Katarlı Sözcü, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın ABD tarafından yeniden saldırıya uğramaları halinde Körfez'deki komşularını vurma tehdidine değindi. Herhangi bir tarafın alt altyapının hedef alınmasını kınandığını kaydetti. El-Ensari, bu tür saldırıların bölgesel istikrarın çıkarlarına aykırı olduğunu belirterek, "Altyapı ve kurumlarla ilgili olarak yöneltilen her türlü tehdit, uluslararası hukukun ve iyi komşuluk ilişkilerinin ihlalidir" dedi. Körfez ülkelerinin savaşın bir parçası olmayı tercih etmediğini belirten el-Ensari, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırganlığına son vermesi gerektiğini vurguladı. Katar'ın da hedef alınmış olmasına rağmen Katar'ın "barıştan vazgeçmediğini" söyledi.

Kaynak: İHA
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