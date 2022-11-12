Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: 6'lı masadan iki partiye ittifak teklifinde bulunduk - Son Dakika
Üye Girişi

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: 6'lı masadan iki partiye ittifak teklifinde bulunduk

12.11.2022 12:19

Konuk olduğu televizyon programında ittifak çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 6'lı masadan iki partiye ittifak teklifinde bulunduklarını açıkladı. Bu partilerin Saadet Partisi ve Gelecek Partisi olduğunu belirten Erbakan, "Ama tabi onlar masada bulunmayı tercih ediyorlar ve oradaki çizgide devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haber Global ekranlarında yayınlanan "Buket Aydın ile Yüz Yüze" programının bu haftaki konuğu oldu. Ülke gündemine dair çeşitli değerlendirmelerde bulunan Erbakan, ittifak açıklamasıyla ise gündem yarattı.

"6'LI MASADAN DESTEK TALEBİNDE BULUNANLAR OLDU"

Sunucunun "6'lı masadan davet aldınız mı? Davet gelse düşünür müsünüz?" sorusuna Fatih Erbakan; "6'lı masadan resmi davet şimdiye kadar almadık. Ancak 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen bazı isimler genel başkan yardımcısı düzeyinde irtibat kurdular ve destek talebinde bulundular. Bunların isimleri bizde saklı kalması gerekir." yanıtını verdi.

İTTİFAK TEKLİF ETTİĞİ 2 PARTİYİ AÇIKLADI

Konuşmasının devamında 6'lı masadaki iki partiyle ittifak teklifi yaptığını açıklayan Erbakan, "Onlara 6'lı masayı bırakın, çıkın gelin biz Milli Görüş prensipleri çerçevesinde bir ittifak yapalım diye bir takım görüşmelerimiz oldu. O partiler Saadet Partisi ve Gelecek Partisi. Ama tabi onlar masada bulunmayı tercih ediyorlar ve oradaki çizgide devam ediyorlar. O konuda herhangi bir adım atılmadı. O partilerle bir anlaşma sağlansaydı bir ittifak olabilirdi. DEVA Partisi'nin böyle bir şeye yaklaşmayacağını düşünüyorum. DEVA Partisi yönetimi topluca 'Biz böyle ittifakın içinde olamayız.' dediler" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan dikkat çeken asgari ücret sözleri: 14 bin TL yapacağız Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan dikkat çeken asgari ücret sözleri: 14 bin TL yapacağız

Fatih Erbakan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: 6'lı masadan iki partiye ittifak teklifinde bulunduk - Son Dakika


Son Dakika
12:25 Özbekistan'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert FETÖ tepkisi: Biden onu saklıyor
12:19 Gidişiyle Fener taraftarını üzen futbolcu Premier Lig yolcusu! Konuşulan bonservis rakamı ağızları açık bıraktı
12:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togg İtalya'da üretiliyor" iddialarına sert tepki gösterdi: Bu tam bir ahlaksızlık
11:51 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: 6'lı masadan iki partiye ittifak teklifinde bulunduk
11:38 Diyarbakır OSB'de alüminyum fabrikası fırınında patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
11:33 Ünlü şarkıcı Linet'in eski halinden eser yok! Son fotoğraflarında sevenlerinin karşısına bambaşka biri olarak çıktı
11:32 Araç sahiplerinin dikkatine! Salı gününden itibaren motorine büyük indirim geliyor
10:57 Eskişehir'de kendisini ısırdığını iddia eden köpeğe tekme atan adama vatandaşlardan meydan dayağı
10:49 EYT düzenlemesiyle ilgili tüm detaylar netleşti! İşte Bakan Bilgin'in açıkladığı şartlar
10:38 İstanbullular bu 4 kadına dikkat etsinler! 227 suç kayıtları var, yine serbest bırakıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2022 13:04:32. #1.13#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: 6'lı masadan iki partiye ittifak teklifinde bulunduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement