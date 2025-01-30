Kaya'dan Oto Galericilere Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kaya'dan Oto Galericilere Tepki

Kaya\'dan Oto Galericilere Tepki

CHP'li Aykut Kaya, yönetmeliği eleştirerek oto galericilerin zor durumda kaldığını vurguladı.

30.01.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği eleştirerek, "Bir şahıs ya da işletme araç satmak için ücretli olarak ilan sayfasına ilan koymak zorunda mıdır?" diye sordu.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ticaret Bakanlığı tarafından 27 Ağustos 2024'te yayımlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği eleştirdi.

Oto galerici esnafına yetki belgesi verilirken lise mezuniyet şartı getirildiğini anımsatan Kaya, "Bu zorunluluk, lise mezunu olmayan, maddi gücüyle ticaret yapacak esnafların işletme kurmasının önünü kapatarak, sektörü bir nevi tekelleştirmektedir. Milletvekilliğinde mezuniyet şartı aranmazken bir oto galeri işletmesinde lise mezuniyet şartı getirilmesi akıl alacak bir olay değildir. Türkiye genelinde özellikle Anadolu kentlerinde bu durum mağduriyet yaşatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden araç ilanı paylaşan işletmelerin hesaplarının kapatıldığını aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Sosyal medya hesaplarının kapatılması, oto galeri işletmelerinin tek bir ilan platformuna yönlendirilmesi, tek bir ilan platformunu tekelleştirmektedir. Bu tekelleşmekte olan ilan sayfası aylık ücretlerini fahiş fiyatlara çıkarmaktadır. Bir şahıs ya da işletme araç satmak için ücretli olarak ilan sayfasına ilan koymak zorunda mıdır? İlan portallarında mağazası olan oto galericiler en düşük 14 bin lira mağaza ücreti ödemekte, bu rakamlar 60 bin liraya kadar çıkmaktadır. İşyeri kirasından daha fazla ilan portalına ücret ödeyen galerici esnafı, büyük bir mağduriyet yaşamaktadır."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Sosyal Medya, Milletvekili, Politika, Antalya, Ekonomi, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kaya'dan Oto Galericilere Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Yalova’da “içme suyuna kimyasal madde karıştı“ iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:20 ABD’de eski senatör Bob Menendez’e 11 yıl hapis cezası ABD'de eski senatör Bob Menendez'e 11 yıl hapis cezası
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 18:10:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kaya'dan Oto Galericilere Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.