"Genel başkanınızı değiştirin" diyen esnafa Özgür Özel'den dikkat çeken cevap - Son Dakika
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"Genel başkanınızı değiştirin" diyen esnafa Özgür Özel'den dikkat çeken cevap

28.10.2022 10:40

Kayseri'de esnaf gezisi sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'e esnaftan "Genel başkanınızı değiştirin" çıkışı geldi. CHP'li Özel esnafın bu talebine "Hayır. Bu CHP'lilerin bileceği iş" yanıtını verdi.

CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu'na katılmak için Kayseri'ye gelen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, parti binasında yaptığı toplantının ardından esnaf ziyareti yaptı.

Yaptığı ziyaretler sırasında bir esnafın "Bir partinin temsilcisi olarak geziyorsunuz. Başımızın üzerinde yeriniz var. Bizler sizin adayınızı tanımak istiyoruz. Eskiden kadınlar hamile kalınca cinsiyet öğrenmek için hocalara giderlerdi, sizin adayınız da öyle oldu. Biz adayınızı tanımak istiyoruz. Vatandaş olarak kendi görüşümü söylüyorum. Genel başkanınızı değiştirin. Yoksa boşuna emek harcarsınız" sözlerine, "O CHP'lilerin bileceği iş" diye cevap verdi.

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Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: "Genel başkanınızı değiştirin" diyen esnafa Özgür Özel'den dikkat çeken cevap - Son Dakika
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