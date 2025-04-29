KDK Uyum Oranları Arttırılacak

TBMM Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) aldığı tavsiye kararlarına kurumların uyum oranının artırılması ve kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanması için yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Alt Komisyon, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Dal, idare ile vatandaş arasında arabuluculuk görevi bulunan KDK'nin gerek dostane çözüm yöntemiyle gerekse verdiği tavsiye kararlarının, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine ve hak arama kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaya çalıştığını söyledi.

Komisyon olarak, KDK'nin tanınırlığının artırılması, kurumlar arası tam işbirliğinin sağlanması, tavsiye kararlarına uyum oranlarının yükseltilmesi ve hızlı karar verilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin desteklerini almak için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettiklerini aktaran Dal, "Yine bazı ülkelerde olduğu gibi KDK'ye belli konularda resen inceleme yetkisinin verilmesi gibi konularda desteklerini istedik. Sayın Meclis Başkanımız da bu konularla ilgili olarak gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Bu doğrultuda biz de bakan yardımcımızı bu toplantımıza davet ettik. Böylelikle tavsiye kararlarının etkinliğini artırmayı, kurumlar arası uygulama farklılıklarını en aza indirgemeyi ve mükerrerlikten uzaklaşmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapıyoruz"

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca da KDK'ye gelen başvuruların olumlu sonuçlandırılması noktasında bakanlıklardan beklentilere ilişkin sunum yaptı.

Kurum olarak idarenin aleyhine klasik bir denetim müessese görevini yürütmediklerini vurgulayan Akarca, "Biz idarenin iyi yönetim ilkeleri, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve vatandaşa ulaşma anlamında rehberlik görevini yapan bir kurumuz. Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yaptığımız gibi idare için de hazır bir dosya sunuyoruz. Onların hukuk içerisinde, şeffaf davranmasını, kamu hizmetlerinin daha hızlı, çabuk, adil ve insan haklarına uygun bir şekilde vatandaşa ulaştırılması için rehberlik görevimizi yapıyoruz." diye konuştu.

KDK yazışmalarının ilgili idare nezdinde tek elden koordine edilmesi ve nihai cevapların da bu suretle iletilmesinin yararlı olacağını dile getiren Akarca, hem tavsiye kararlarına uyum hem de bu aşamaya gelmeden dostane çözümle sağlanan uzlaşının, bir taraftan idarelerin, yargı mercileri önündeki dava sayılarını azaltacağını, diğer taraftan da vatandaşların idareye güvenlerini artıracağının altını çizdi.

Akarca, "Kurumumuzun faaliyetlerinin bakanlıklarımız nezdinde yapıcı bir tutum ve hassasiyetle ele alınması önem taşımaktadır. Başvurularda sıradan bir evrak muamelesinin görülmemesi bizim için çok önem arz etmektedir." dedi.

Toplantıya katılan bakan yardımcıları da kuruma gelen başvurular, KDK'nin tavsiye kararları ve kurumların uyum oranının artırılmasına ilişkin değerlendirmelerde ???????bulundu.