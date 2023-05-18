Kemal Kılıçdaroğlu 2. tur için yoğun mesai yapıyor! Planı ise, Bakanlar Kurulu'nda yer alacak isimleri tanıtacak - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu 2. tur için yoğun mesai yapıyor! Planı ise, Bakanlar Kurulu'nda yer alacak isimleri tanıtacak

18.05.2023 09:22

28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan'la bir kez daha karşı karşıya gelecek olan Kemal Kılıçdaroğlu, 2. tur için hazırlıklarını tamamladı. İYİ Parti lideri Meral Akşener ve İYİ Partili kurmayların öne çıkardığı strateji ile Kılıçdaroğlu, seçmene güçlü kadro mesajı verecek. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun Bakanlar Kurulu'nda yer alacak isimleri tanıtması bekleniyor.

Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. İlk turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın takibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önünde yer aldı.

6'LI MASA TOPLANDI

Liderler 2. tur için hazırlıklarını tamamlarken, dün Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı liderleri bir araya geldi. 14 Mayıs 2023 seçimleri sonrası 6 lider ilk kez dün bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı 3 saat sürdü. Seçim stratejisinin belirlendiği toplantıda, Meral Akşener ve İYİ Partili kurmayların seçmeni etkileme fikri kabul gördü.

BAKANLIK YAPACAK İSİMLERİ AÇIKLAYACAK

Buna göre Kılıçdaroğlu, güçlü bir kadro ile seçmene daha güven veren bir tablo çizecek. Bunun içinse Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesinde Kabine'de yer alacak isimleri açıklaması bekleniyor.

YORUMLAR (8)
  • Uğur Türkiye: Benim 7 yaşında kızım var o bile sizin nasıl insanlar olduğunuzu anladı.bana soruyor baba bunlar nerden bulacak 15 binlira da herkese verecek ,bende dediğim şey verir 15 binlira ama sonra milletin maaşları yatmaz gider imf ye gider amerikaya amerika kuklası olmuş bay kemal seni herkes yönetecek 6 li masa amerika da herkes sana dicek yap sende yapacan maşasın sen maşa bu türkiye herseyi görüyor 360 derece dönüşünü de görüyor deprem zedelere naptığınıda napabileceğinide gördü… Cevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
  • Kadem EKSİ: darı anbarı... Cevap Yaz 42 14 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Bu saatten sonra şapkadan tavşan çıkmaz, kırmızı kâr yağmaz maalesef, good by Kemal, 16 seçim kaybedip tersten dünya rekoru kırdı, hâlâ traktörleri teslim etmedin, yalancı bahar. Cevap Yaz 134 34 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu 2. tur için yoğun mesai yapıyor! Planı ise, Bakanlar Kurulu'nda yer alacak isimleri tanıtacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu 2. tur için yoğun mesai yapıyor! Planı ise, Bakanlar Kurulu'nda yer alacak isimleri tanıtacak - Son Dakika
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