Kemal Kılıçdaroğlu 2. tur için yoğun mesai yapıyor! Planı ise, Bakanlar Kurulu'nda yer alacak isimleri tanıtacak

Depremzedelere hakaret edip serbest kalan kadın, bu kez başka bir suçlamayla alındı

Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. İlk turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın takibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önünde yer aldı.

6'LI MASA TOPLANDI

Liderler 2. tur için hazırlıklarını tamamlarken, dün Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı liderleri bir araya geldi. 14 Mayıs 2023 seçimleri sonrası 6 lider ilk kez dün bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı 3 saat sürdü. Seçim stratejisinin belirlendiği toplantıda, Meral Akşener ve İYİ Partili kurmayların seçmeni etkileme fikri kabul gördü.

BAKANLIK YAPACAK İSİMLERİ AÇIKLAYACAK

Buna göre Kılıçdaroğlu, güçlü bir kadro ile seçmene daha güven veren bir tablo çizecek. Bunun içinse Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesinde Kabine'de yer alacak isimleri açıklaması bekleniyor.