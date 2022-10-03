Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını kabul etti

03.10.2022 16:30
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını kabul etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine bağlı büyükşehir belediye başkanlarını kabul etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine bağlı büyükşehir belediye başkanlarını kabul etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde partisinin büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na kabulde Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise online olarak katılım sağladı.

Seyit Torun'dan açıklama

Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Seyit Torun, CHP'li belediyelere karşı kumpas ve karalama kampanyası yürütüldüğünü iddia etti, bu kampanyalara karşı sert şekilde cevap verileceğini söyledi. Torun, CHP'li belediyelerde çalışanların terörle suçlandığını ancak bu kişilerin belgelerini ilgili bakanlıkların verdiğini söyledi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz Dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'e geldi! İçlerinde Kılıçdaroğlu ve Özdağ'da var Dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'e geldi! İçlerinde Kılıçdaroğlu ve Özdağ'da var Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Aralarında Olduğu 34 Milletvekili Hakkındaki 65 Fezleke TBMM'ye Gönderildi Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Aralarında Olduğu 34 Milletvekili Hakkındaki 65 Fezleke TBMM'ye Gönderildi
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Seyit Torun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını kabul etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:58 Zeytinburnu'nda tacize uğrayan kadın, akrabalarına haber verince ortalık birbirine girdi
21:54 Silahla oynayan 12 yaşındaki çocuk kuzenini vurdu
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
21:11 Eşini öldürüp intihar eden hakimin kayınvalidesi konuştu: Torunlarımı onlara vermeyin
20:56 Alkol alıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan 2 kişi gözaltına alındı
20:47 Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tarih verdi! Yeni hoca geliyor
20:43 İngiltere'de kadınlara en çekici meslek soruldu! İşte şaşkınlık yaratan anket sonuçları
20:35 Defne Samyeli'nin yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 22:35:45. #1.13#
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement