Kemal Kılıçdaroğlu: Milletimiz ikinci tur diyorsa seçimi ikinci turda kazanacağız - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu: Milletimiz ikinci tur diyorsa seçimi ikinci turda kazanacağız

15.05.2023 08:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın genel başkanlarıyla seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasına da değinen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan beklediği sonucu alamamıştır. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa tamam. Bu seçimi ikinci turda kazanacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy sayma işlemlerinin artık sonuna yaklaşılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasının ardından Millet İttifakı'nın bileşenleri de bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"SEÇİM BALKONDA KAZANILMAZ"

Açıklamayı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Sandığa gidip kullanan herkese yürekten teşekkürler. Katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması ve sürecin demokratik ortamda sürdürülmesi sevindiricidir. Erdoğan bütün iftiralarına rağmen istediği sonucu alamamıştır. Seçim balkonda kazanılmaz.

Kılıçdaroğlu: Hiç kimse bir oldubittiye heveslenmesin, seçimi 2. turda mutlaka kazanacağız

"MİLLETİMİZ 2. TUR DİYORSA TAMAM, 2. TURDA ALACAĞIZ"

Veriler akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımız üstüne. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Bunu herkes bilsin.

"ERDOĞAN GÜVENOYU ALAMAMIŞTIR"

Geçici sonuçlar göstermiştir ki Erdoğan güvenoyu alamamıştır. Önümüzdeki 15 gün boyunca hakkı adaleti getirmek için her şeyi yapacağız. Bu ülkeye mutlaka demokrasiyi getireceğiz.

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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu: Milletimiz ikinci tur diyorsa seçimi ikinci turda kazanacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu: Milletimiz ikinci tur diyorsa seçimi ikinci turda kazanacağız - Son Dakika
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