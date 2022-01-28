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Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'nin anketlerdeki oy oranı soruldu! Cevabı şaşırttı - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'nin anketlerdeki oy oranı soruldu! Cevabı şaşırttı

28.01.2022 22:57

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken seçim anketleriyle ilgili gelen soruya da yanıt verdi. AK Parti'nin anketlerde yüzde 30'un altına düşmemesini değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Düşecek, düşecek. Samimi söylemek gerekirse bizim de topluma güven vermemiz lazım. Biz 6 lider bir araya geldiğimizde, ortak bir fotoğraf verdiğimizde bu güven pekişecektir." diyerek öz eleştiride bulundu.

Halk TV'de Liderler Özel programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı.

ÖZ ELEŞTİRİ YAPTI

"Seçim anketlerin AK Parti yüzde 30'ların altına düşmüyor? Nasıl oluyor?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Düşecek, düşecek. Samimi söylemek gerekirse bizim de topluma güven vermemiz lazım. Bir, biz 6 lider bir araya geldiğimizde, ortak bir fotoğraf verdiğimizde bu güven pekişecektir. İki, erken seçimi istiyoruz. Türkiye'yi bu cendereden çıkarmak için. Neyi nasıl yapacağımızı anlatmamız lazım. Her kuruşun hesabını vereceğini anlatmamız lazım" diye konuştu.

İTTİFAK ÇALIŞMALARI

İttifak çalışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, "6 lider görüşüyoruz. Hepimizin ortak bir hedefi var o da bu ülkeye demokrasi getirmek. 6 liderin ortak kararıyla güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarında bir metin ortaya çıktı. Her bir genel başkan bu çalışmaları gördü ve anlaşma sağlandı. 6 lider güçlendirilmiş parlamenter sistemin açıklamasını yapacak. Genel başkan yardımcısı arkadaşlar yine görüşecekler ve 6 liderin Ankara'da olduğu bir günde biz bu metne sahip çıkacağız. Şubat ayı içerisinde bunun altına imza atacağız." dedi.

"BİR AN ÖNCE SANDIK GELMELİ"

Erken seçim çağrısını bir kez daha yineleyen Kılıçdaroğlu, "6 parti arasında eşitler arasında bir ilişki olmasını istiyoruz. Biz samimiyiz ve Türkiye'yi bu cendereden çıkarmak istiyoruz. Söz konusu olan vatandır gerisi teferruat. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem yapmak istiyoruz. Hiç kimse merak etmesin liderler nasıl bir sorumluluk aldıklarının bilincindeler. Bütün partilerin iyi kurmayları var. Bunların büyük bir kısmı devlette uzun yıllar çalışan, deneyim sahibi olan kurmaylar var. İktidar da denetlensin, TBMM'de denetlensin. Her bir lider bunu biliyor. Biz devlette liyakatin önüne geçmeliyiz. Oraya en yetkin insanı getirmeliyiz. Türkiye'de bu zulmün sona ermesi için bir an önce sandık gelmeli." ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'nin anketlerdeki oy oranı soruldu! Cevabı şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'nin anketlerdeki oy oranı soruldu! Cevabı şaşırttı - Son Dakika
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