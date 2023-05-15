Kemal Kılıçdaroğlu'na memleketi Tunceli'de yüzde 80'den fazla oy çıktı

Türkiye genelinde sandıkların kapanması ile birlikte oy sayım işlemi başladı. Şu ana kadar sandıkların yüzde 95.83'ü açılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'den dikkat çeken sonuçlar geldi.

KILIÇDAROĞLU YÜZDE 80.26

337 sandığın bulunduğu Tunceli'de şu ana kadar sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 80.26 oy çıktı. Recep Tayyip Erdoğan'a ise yüzde 16.20 oy çıktı. Sinan Oğan yüzde 3.41 oy alırken, adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin oy oranının yüzde 0.13 olduğu belirtildi.

TUNCELİ'DE SEÇİMLERE KATILIM YÜKSEK

Öte yandan Tunceli'de seçimlere katılım oranı yüzde 87.35 oldu. 57 bin 280 kişinin sandık başına gittiği şehirde oyların 56 bin 640'ı geçerli sayıldı.