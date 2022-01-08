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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum

08.01.2022 22:38

CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2023'ün Haziran ayı yerine 2022'nin Eylül ayında yapılmasını beklediğini söyledi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun görevden alınma ihtimali üzerine de yorum yapan Kılıçdaroğlu, "Böyle bir ihtimal görmüyorum. AKP içerisindeki vicdan sahibi kişiler bile bunun olmaması gerektiğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk ekranlarında yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunuculuğunu yaptığı Teke Tek programına konuk oldu. Kılıçdaroğlu, son zamanlarda gündemin ilk sırasından düşmeyen erken seçim tartışmalarına ilişkin de konuştu.

"GİDİCİ OLDUĞUNU BİLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Kılıçdaroğlu, "Gidici olduğunu gayet iyi biliyor, çatışma, gerginlik istiyor. O nedenle her türlü hakareti yapıyor. Sadece gülümsüyorum. Bütün yetkilere sahip olan birisi rakibine hakaret ediyorsa bu acizliğin görüntüsüdür. Artık gülüyorum. Kesinlikle artık ülkeyi yönetme kapasitesi bitmiştir." ifadelerini kullandı.

"EYLÜL AYINDA SEÇİM BEKLİYORUM"

2023 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında da açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 2022'nin Eylül ayında seçim beklediğini söyledi.

Açıklamalarının tamamında Kılıçdaroğlu, "Gerginlik, kavga üzerinden varlığını sürdürmek istemektedir. Devletin güçlerini kullanarak bunu yapmak istemektedir. Cesareti varsa televizyonda karşıma çıkar. Cesareti yok, bilgisi yok birikimi yok. İstersen promteri de getir. Vereceği çok hesap var. Asıl temel nokta orası. Erdoğan'a ne söyledim; mal varlığını araştırırım. Tek kelime bile etmedi. İktidardan gitmenin onun için ciddi maliyet doğuracağını biliyor. Devlet endişe ile yönetilmez. Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum. Ekonomiyi götüremezler." dedi.

"İMAMOĞLU'NUN GÖREVDEN ALINACAĞINA İHTİMAL VERMİYORUM"

Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması ihtimaliyle ilgili olarak, "Böyle bir ihtimal görmüyorum. AKP içerisindeki vicdan sahibi kişiler bile bunun olmaması gerektiğini söylüyor" dedi.

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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum - Son Dakika


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