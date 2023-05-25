Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ne olduğunu iyi biliyoruz" ifadelerini kullandığı Sırrı Sakık'tan yanıt geldi: Seçim sonrasını bekle - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ne olduğunu iyi biliyoruz" ifadelerini kullandığı Sırrı Sakık'tan yanıt geldi: Seçim sonrasını bekle

25.05.2023 13:34

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeşil Sol Partili Sırrı Sakık ile ilgili, "Sırrı Sakık bize hangi desteği verecek, nasıl destek verecek? Kimin ne olduğunu biz gayet iyi biliriz" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt veren Sakık, "İnsanları sandık başına gelmeye ikna etmeye çalıştığım için cevap hakkımı seçim sonrasına bırakıyorum" dedi.

Yeşil Sol Parti'den Ağrı Milletvekili seçilen Sırrı Sakık'ın, "Kemal Kılıçdaroğlu ve ortakları bizim sayemizde Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı bakan vekil olacaklar. Biz geldiğimizde Abdullah Öcalan ve tutuklu PKK'lılar genel afla özgür kalacak" şeklindeki sözleri CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.

"BİZ KİMLERİN HANGİ GEREKÇELERLE KONUŞTUĞUNU BİLİRİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu programda bu soruya, "Sırrı Sakık bize hangi desteği verecek, nasıl destek verecek? Biz devletin derinliklerinde nelerin döndüğünü, kimlerin kimlere hizmet ettiğini, hangi gerekçelerle konuştuğunu biliriz. Bu ülkede hala ülkesini seven namuslu bürokratlar var. Onlar bize bilgileri getirirler. Kimin ne olduğunu biz gayet iyi biliriz" dedi.

"O ZAMAN KİM DERİN, KİM SIĞ ANLARSINIZ"

Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerine Sırrı Sakık'tan yanıt geldi. Sakık yaptığı paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu, saray rejimine karşı, benim tek başıma yaptığım çalışmalar, sizin ittifaktan daha fazladır. Diliyorum ki cumhurbaşkanı olacaksınız. O zaman kim derin, kim sığ anlarsınız. Bütün çalışmalarımıza rağmen olmazsa da etrafınızdaki "derin" leri saymaya başlayın bence. Şimdi hepimiz 28 Mayıs'a konsantre olalım. İnsanları sandık başına gelmeye ikna etmeye çalıştığım için cevap hakkımı seçim sonrasına bırakıyorum…" dedi.

İşte Sakık'ın o paylaşımı;

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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ne olduğunu iyi biliyoruz' ifadelerini kullandığı Sırrı Sakık'tan yanıt geldi: Seçim sonrasını bekle - Son Dakika


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