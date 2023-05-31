Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından '13. cumhurbaşkanı adayı' yazısını kaldırdı

Ugur Muş:

E yani, lütfen. Demekki herkese mavi boncuk ile bu iş olmuyormuş. Belki olurdu, belediyelerde sözünü tutsa idi. Bay bay kemal gibiler siyaset arenasında ne ilk ne de sonuncu olacak. Tabii REİSLER de eksik olmayacaktır.