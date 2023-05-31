Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "13. cumhurbaşkanı adayı" yazısını kaldırdı - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "13. cumhurbaşkanı adayı" yazısını kaldırdı

31.05.2023 16:02

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yenilgi alan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir değişikliğe gitti. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında yazan "13. cumhurbaşkanı adayı" ibaresini kaldırdı.

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, hiçbir aday kazanmaya yeterli olan oy oranına ulaşamayınca, Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gitti.

DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

Seçimlerde Erdoğan'a karşı bir kez daha yenilgi alan Kılıçdaroğlu ise ilk açıklamasında "Mücadeleye devam edeceğim" diyerek istifa söylentilerine son noktayı koydu. CHP'de yaşanacak gelişmeler merakla beklenirken Kılıçdaroğlu, Twitter profilinde yer alan "13. cumhurbaşkanı adayı" yazısını seçimden 3 gün sonra kaldırdı. Kılıçdaroğlu'nun hesabında "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı | Gençlerin Demokrat Amcası | Bay Kemal" yazısı yer alıyor.

İşte Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabında yazan bio:

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından '13. cumhurbaşkanı adayı' yazısını kaldırdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından '13. cumhurbaşkanı adayı' yazısını kaldırdı
YORUMLAR (7)
  • Ugur Muş: E yani, lütfen. Demekki herkese mavi boncuk ile bu iş olmuyormuş. Belki olurdu, belediyelerde sözünü tutsa idi. Bay bay kemal gibiler siyaset arenasında ne ilk ne de sonuncu olacak. Tabii REİSLER de eksik olmayacaktır. Cevap Yaz 36 4 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Good by Kemal, hâlâ masaya ortak arıyor bence.Reisi al bu iş tamam. Cevap Yaz 40 4 Yayından Kaldır
  • Biyo Art: Ahahahahah Cevap Yaz 41 4 Yayından Kaldır
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