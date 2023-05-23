Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'a neden "Tamam" diyemiyor? İşte sürecin tıkanma nedeni

28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklarken; ittifak ortağı Ümit Özdağ ise buna katılmadığını ve görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Bugün destek vereceği adayı açıklayacağını duyuran Özdağ, yaptığı açıklamada kararı yarına ertelediğini duyurdu. Dün görüştüğü Kemal Kılıçdaroğlu ile yeniden bir toplantı yapacağını belirten Özdağ, "Süreç devam ediyor, henüz kararımız netleşmedi. Kılıçdaroğlu ile akşam görüşüp kararımızı yarın 11'de açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

MUTABAKAT METNİ SUNDU

Zafer Partisi lideri dün akşam ise " Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet İttifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti" demişti.

GÖZLER 6'LI MASA'YA ÇEVRİLDİ

Süreç dikkatle takip edilirken Kılıçdaroğlu'nun söz konusu mutabakat metnini imzalamak için 6'lı Masa'daki ittifak ortaklarından onay alması bekleniyor. Ancak ikinci bir toplantının planlanması ve kulislerde konuşulanlar Millet İttifakı'nda bir problemin baş gösterdiğini ortaya koyuyor.

ÖZDAĞ-AKŞENER ARASINDA "FETÖ" GERİLİMİ

Sürecin tıkanma sebeplerine gelecek olursak... İlk olarak masanın güçlü ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den başlayalım. İYİ Parti'den ihraç edilen Özdağ'ın Akşener'le arası gergin. Özdağ ihraç sürecinde İYİ Parti kadrolarının FETÖ'cülerle dolduğunu iddia edip partinin Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin ve programın tasfiye edildiğini belirterek "Yerine gelen ise FETÖ'cü zihniyettir." demişti.

BABACAN VE DAVUTOĞLU DA MESAFELİ DURUYOR

6'lı Masa'nın bir diğer ortaklarından DEVA Partisi lideri Ali Babacan ise Anayasa'dan Türklük tanımının çıkartılması yönündeki açıklaması sonrasında Özdağ ile karşı karşıya gelmişti. Babacan'a seslenen Özdağ, "Arkadaş bak, bu anayasaya 'Türk' mürekkeple girmedi. Ali kardeş bunu anla" diyerek yanıt vermişti.

Suriye'deki iç savaş öncesi dönemin başbakanı olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise mülteci karşıtı Özdağ'ın sık sık hedefinde yer alıyor. Mutabakat metninde de mültecilere karşı maddeler koyduğu iddia edilen Özdağ, bu noktada Davutoğlu'nu rahatsız ediyor.