Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi - Son Dakika
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Politika

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dünürleri Orhan Nadir'in cenazesine katılmak için Antalya'ya giderken maddi hasarlı trafik kazası geçirdi.

09.12.2024 17:31
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CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte dünürü Orhan Nadir'in cenazesine gitmek için yola çıktı. Kılıçdaroğlu ailesi, yolda maddi hasarlı trafik kazası geçirdi.

DURUMLARI İYİ

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çift kaza sonrası tedarik edilen başka bir araçla Antalya'ya hareket ettiler.

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi

CENAZE TÖRENİNE KATILDILAR

Daha sonra Kılıçdaroğlu çifti, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat eden dünürü Orhan Nadir'in cenazesine katıldı.

Orhan Nadir için Muratpaşa ilçesindeki Türbeli Mezarlığı'nda cenaze düzenlenen cenaze törenine Nadir'in ailesi, Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu yakınları, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Nadir'in cenazesi toprağa verildi. Daha sonra Nadir'in ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu taziyeleri kabul etti.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Orhan Nadir, 7 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mesko Aljovic:
    Geçmiş olsun.. 1 0 Yanıtla
  • Serkan Okyay:
    Saf adamdı rahmetli 0 0 Yanıtla
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