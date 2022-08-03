Kemal Kılıçdaroğlu yarın Uludere'yi ziyaret edecek

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyüne bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN AİLELERİYLE GÖRÜŞECEK

Halk TV'ye konuşan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Kılıçdaroğlu çiftinin 28 Aralık 2011'de hayatını kaybeden 34 kişinin aileleriyle görüşeceğini ve kendisinin de bu ziyarete eşlik edeceğini bildirdi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ailelerle görüşmesinin ardından öğlen saatlerinde bir açıklama yapması bekleniyor.