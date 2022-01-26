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Kemer Belediye Başkanı, Ukraynalı fenomenlerle dans edip doyasıya eğlendi - Son Dakika

Kemer Belediye Başkanı, Ukraynalı fenomenlerle dans edip doyasıya eğlendi

26.01.2022 18:02

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, kente festival için gelen Ukraynalı sosyal medya fenomenleri ile bizzat ilgilendi. Fenomenler, kendileriyle dans edip doyasıya eğlenen Topaloğlu'na ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Görüntülerde Necati Topaloğlu'nun son derece neşeli olduğu gözlendi.

Yaz aylarında Türkiye'nin en fazla turist çeken ilçelerinden biri olma özelliğini taşıyan Kemer'de düzenlenen Blogger Festivali, büyük ilgi gördü. Özellikle turistlerin akınına uğrayan festivale Ukrayna'dan 60'a yakın sosyal medya fenomeni katıldı. Festivale katılan konuklarla yakından ilgilenen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun renkli görüntüleri ortaya çıktı. Fenomenlerin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüntülerde Topaloğlu'nun dans ettiği anlar yer alıyor.

BAŞKAN TOPALOĞLU'NDAN İADE-İ ZİYARET

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, festivalin ardından Ukrayna'ya iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Topaloğlu, kardeş şehir ilişkilerinin gelişimi amacıyla Ukrayna'nın Truskavets şehrine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bir takım görüşmelerde bulundu.

MEVKİDAŞIYLA BİR ARAYA GELDİ

Başkan Topaloğlu, Truskavest Belediye Başkanı Andrii Kulchinskyi ile bir araya geldi. Ziyarette bölge milletvekilleri ve bölgede bulunan turizmcilerle bir araya gelen Başkan Topaloğlu'na Kemer Belediyesi'nin meclis üyeleri Hasan Ali Acar, İsmail Aka, Ferhan Fidan ile Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Temsilcisi Ayşegül Zeybek Uçar da eşlik etti. Toplantıda Başkan Topaloğlu ve Truskavest Belediye Başkanı Andrii Kulchinskyi bölgeleri hakkında karşılıklı bilgiler verdiler.

Kemer Belediye Başkanı, kente gelen Ukraynalı fenomenlerle dans edip doyasıya eğlendi

"KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİMİZ GELİŞEREK DEVAM EDECEK"

Andrii Kulchinskyi, "Yaklaşık üç ay önce Kemer'de başkanın konuğu olduk. Bizleri orada çok iyi ağırladı. Kemer çok güzel bir yer. Turizm anlamında da Türkiye'nin önde gelen destinasyonlarından bir tanesi. Orada bulunduğumuz sürece bizlere gösterdikleri misafirlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendilerini burada görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kardeş şehir ilişkilerimizin gelişerek devam edeceğini umuyorum" diye konuştu.

Kemer Belediye Başkanı, kente gelen Ukraynalı fenomenlerle dans edip doyasıya eğlendi

"SON DÖNEMDE TATİLE GELEN TURİST SAYISI ARTTI"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da şunları söyledi: "Kardeş şehir ilişkilerinin iki ülke arasındaki gelişim açısından önemi büyük. Andrii Kulchinskyi ile meclis üyeleri bölge milletvekilleri ve bölgede bulunan turizmcilerle toplantı yaptık. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Kemeri ve güzelliklerini anlattık. Burada sağlık turizmi yapıyorlar. Truskavets'i, 2021 yılında 220 bin kişi ziyaret etmiş. Biz de 2021 yılında pandemi olmasına rağmen yaklaşık 3 milyon üzerinde bir turistin ziyaret ettiğini ve kendileri ile işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu anlattık. Truskavest'ten son dönem Kemer'e tatil yapmaya gelenler artmış durumda. Önümüzdeki günlerde buradaki turizmciler ve Kemer'deki turizmcileri bir araya getirerek yapılabilecek çalışmalar ve yatırımlar hakkında bir toplantı organize edeceğiz."

Andrii Kulchinskyi, kardeşi şehir Kemer ile karşılıklı iyi ilişkilerin devam edeceğini belirterek, Başkan Topaloğlu ile beraberindekiler Truskavets şehrini simgeleyen plaket ile şehri anlatan hediye verdi.

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Necati Topaloğlu, Türkiye, Medya, Kemer, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemer Belediye Başkanı, Ukraynalı fenomenlerle dans edip doyasıya eğlendi - Son Dakika


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